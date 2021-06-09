Боррель прокоментував рішення суду ЄС про скасування пролонгації санкцій від 2019 року проти Януковича і сина

Суд Європейського союзу ухвалив рішення про скасування постанови про пролонгацію санкцій проти колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра від 2019 року.

Втім стосовно них, як і раніше, застосовуються санкції, оскільки заморожування активів було відновлене в березні 2021 року зі зміненим викладом причин застосування санкцій.

У канцелярії верховного представника ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля заявили, що рішення судів ЄС стосуються юридичних вимог щодо конкретних випадків, а не політики ЄС щодо санкцій в цілому.

«Ми взяли до відома сьогоднішнє рішення суду ЄС загальної юрисдикції від 9 червня 2021 року про скасування рішення про повторне включення Віктора і Олександра Януковичів в 2019 році під український режим санкцій за незаконне привласнення. Рада ЄС уважно аналізує вердикти і їхні наслідки. Щодо Януковича і його сина, як і раніше, діють обмежувальні заходи ЄС, базовані на правових актах, ухвалених в 2021 році, і зміненому викладі причин, які не є частиною, ініційованої в 2019 році справи. Режим санкцій щодо незаконного присвоєння в Україні діє до 6 березня 2022 року і підлягає щорічному перегляду», – йдеться у заяві, поширеній офіційним представником Борреля Пітером Стано.

Вказується, що питання санкцій до Віктора Януковича і його сина Олександра буде предметом перегляду, і для продовження потрібно консенсус в Раді ЄС.

Віктор Янукович і його син Олександр були включені в санкційний список ЄС з 2014 року на підставі кримінальної справи, порушеної українською владою за розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах. Відносно них застосований режим заморожування активів в ЄС, щоб полегшити повернення коштів українською державою, в разі підтвердження звинувачень. ЄС щорічно оновлює санкції. Януковичі оскаржують ці заходи проти себе в судах ЄС.