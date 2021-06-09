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09 червня 2021, Київ 15:09
Новини | Політика

Боррель прокоментував рішення суду ЄС про скасування пролонгації санкцій від 2019 року проти Януковича і сина

Щодо Віктора і Олександра Януковичів, як і раніше, діє заморожування активів, відновлене в березні 2021 року зі зміненим викладом причин застосування санкцій

Суд Європейського союзу ухвалив рішення про скасування постанови про пролонгацію санкцій проти колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра від 2019 року.

Втім стосовно них, як і раніше, застосовуються санкції, оскільки заморожування активів було відновлене в березні 2021 року зі зміненим викладом причин застосування санкцій.

У канцелярії верховного представника ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля заявили, що рішення судів ЄС стосуються юридичних вимог щодо конкретних випадків, а не політики ЄС щодо санкцій в цілому.

«Ми взяли до відома сьогоднішнє рішення суду ЄС загальної юрисдикції від 9 червня 2021 року про скасування рішення про повторне включення Віктора і Олександра Януковичів в 2019 році під український режим санкцій за незаконне привласнення. Рада ЄС уважно аналізує вердикти і їхні наслідки. Щодо Януковича і його сина, як і раніше, діють обмежувальні заходи ЄС, базовані на правових актах, ухвалених в 2021 році, і зміненому викладі причин, які не є частиною, ініційованої в 2019 році справи. Режим санкцій щодо незаконного присвоєння в Україні діє до 6 березня 2022 року і підлягає щорічному перегляду», – йдеться у заяві, поширеній офіційним представником Борреля Пітером Стано.

Вказується, що питання санкцій до Віктора Януковича і його сина Олександра буде предметом перегляду, і для продовження потрібно консенсус в Раді ЄС.

Віктор Янукович і його син Олександр були включені в санкційний список ЄС з 2014 року на підставі кримінальної справи, порушеної українською владою за розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах. Відносно них застосований режим заморожування активів в ЄС, щоб полегшити повернення коштів українською державою, в разі підтвердження звинувачень. ЄС щорічно оновлює санкції. Януковичі оскаржують ці заходи проти себе в судах ЄС.

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