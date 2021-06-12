Зустріч Байдена і Зеленського планується на кінець липня – Кулеба

Зустріч президентів США й України Джо Байдена і Володимира Зеленського планується на кінець липня в США, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Обговорюється дата в кінці липня. Формат – повноцінний офіційний візит президента України до США..., в рамках якого буде не лише зустріч із Байденом, але і низка інших заходів», – повідомив міністр в ефірі каналу «Україна 24».

За словами Кулеби, буде велика українська делегація, «тому що дуже широкий порядок денний, багато питань».

Байден і Зеленський поспілкувалися телефоном 7 червня перед планованою на 16 червня зустріччю президента США з російським лідером Володимиром Путіним.

За повідомленням Білого дому, під час розмови Байден заявив Зеленському, що планує зустрітися з ним після саміту з Путіним.