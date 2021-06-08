Зеленський мав телефонну розмову з Байденом

Президент України Володимир Зеленський мав телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Про це повідомили в Офісі президента.

«Джо Байден підтвердив непохитну підтримку з боку США суверенітету й територіальної цілісності України, а також відзначив лідерство Володимира Зеленського у впровадженні фундаментальних реформ у країні, спрямованих на реалізацію євроатлантичних прагнень Українського народу. Він запевнив, що позиція України обов’язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, а також запланованих заходів найвищого рівня. Володимир Зеленський наголосив на важливості надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі. Лідери обмінялися думками щодо стратегічної взаємодії України та США напередодні важливих самітів «Групи семи» та Північноатлантичного альянсу, а також запланованих зустрічей Джо Байдена з керівництвом Євросоюзу та Президентом Російської Федерації», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що Зеленський розповів Байдену про ситуацію на сході України.

В ОП стверджують, що Байден підтримав ініціативу щодо створення Кримської платформи, та запевнив, «що Сполучені Штати будуть представлені на саміті ініціативи на високому політичному рівні».

«Глави держав також обговорили питання енергетичної безпеки. Президент США наголосив, що він є противником реалізації проекту «Північний потік – 2». Зі свого боку Володимир Зеленський акцентував увагу Джо Байдена, що «Північний потік – 2» – це не економічний проект. Він створює серйозну загрозу та є безпековим викликом і має розглядатися через призму гарантій безпеки для України, зауважив Президент України», – заявили у ОП.

Як повідомили в ОП, Зеленський прийняв запрошення Байдена відвідати США у липні цього року.

У повідомленні Білого дому не згадуються Кримська платформа та «Північний потік».

«Лідери обговорили наше стратегічне партнерство на підтримку плану президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на наших спільних демократичних цінностях та євроатлантичних прагненнях України, що забезпечує справедливість, безпеку та процвітання для народу України. Президент Байден підтвердив непохитну прихильність Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України в умовах триваючої російської агресії на Донбасі та в Криму. Лідери також обговорили необхідність тісної співпраці у питаннях енергетичної безпеки та боротьби з COVID-19, включаючи плани США надати 900 000 доз вакцин для допомоги Україні в боротьбі з пандемією», – мовиться у повідомленні Білого дому.

Раніше в Білому домі повідомили, що президент США Джо Байден планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським після його саміту з президентом Росії Володимиром Путіним, на якому виступить на захист України.