Байден хоче зустрітися з Зеленським після саміту з Путіним, де виступить на захист України – Білий дім

Президент США Джо Байден планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським після його саміту з президентом Росії Володимиром Путіним, на якому виступить на захист України – про це, як повідомили в Білому домі, Байден сказав Зеленському в перебігу телефонної розмови.

Виступаючи на брифінгу, радник із національної безпеки США Джейк Салліван повідомив: «Я прийшов до цієї зали для брифінгу з Овального офісу, де президент Байден якраз говорив телефоном із президентом України Зеленським. Це якраз та розмова, яку планували провести напередодні того, як президент Байден вирушить до Європи і зустрінеться з президентом Путіним і буде мати можливість поговорити з ним детальніше про всі питання відносин зі США й Україною».

«І президент Байден сказав президентові Зеленському, що він твердо виступить за суверенітет, територіальну цілісність і прагнення України, і він також сказав президентові Зеленському, що він чекає на те, щоб запросити його до Білого дому в Вашингтоні цього літа після того, як він повернеться з Європи», – додав Салліван.

Раніше 7 червня радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк, анонсуючи цю розмову, говорив про те, що в її перебігу мав відбутися «обмін думками з актуальних питань глобальної безпеки, а також уточнення партнерських позицій щодо ситуації на українському Донбасі», а темою розмови мала бути не тільки ситуація на українських кордонах і на сході України, а й «загалом спектр російсько-українських відносин».

У США можливості розмови Байдена з Зеленським раніше офіційно не коментували.

Напередодні цю розмову анонсувало американське інтернет-видання Axios, яке оприлюднило матеріал про своє інтерв’ю з Зеленським. У статті, оприлюдненій увечері 6 червня (у ніч на 7 червня за київським часом), видання написало: «Джерело, знайоме зі взаємодіями США (з іншими країнами), сказало, що українській стороні ще кілька днів тому повідомили, що зателефонують цього тижня, можливо, вже в понеділок. Це буде сварлива розмова».

Це саме видання також повідомило з посиланням на джерело в адміністрації президента США, що Білий дім розглядав можливість запросити Зеленського до Вашингтону напередодні планованого саміту Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним, але там відмовилися від цього плану після рішення Зеленського замінити керівництво державної енергетичної компанії «Нафтогаз». «Цей кроки призвів до занепокоєння в адміністрації, що він (Зеленський) відступає від антикорупційних зусиль», – написало видання.

У згаданому інтерв’ю, яке, за словами видання, Зеленський дав 4 червня, президент України критикував Байдена за рішення надати виняток із санкцій проти російського газопроводу «Північний потік-2» компанії, яка на 100 відсотків належить російському «Газпромові» і будує газопровід, і її керівникові.

Зеленський у тому інтерв’ю також закликав Байдена зустрітися з ним особисто напередодні саміту президентів США і Росії, заявивши, що готовий зустрітися з американським керівником «у будь-який момент і в будь-якому місці на планеті».

У Білому домі виданню повідомили тоді те саме, що зараз сказав Салліван: що коли Байден зустрінеться з Путіним, «він буде виступати на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, як то було і в перебігу обох його телефонних розмов із Путіним».

Зустріч Байдена з Путіним має відбутися в швейцарській Женеві 16 червня.