В офісі Зеленського заявили про його майбутню телефонну розмову з Байденом

В офісі президента України Володимира Зеленського заявили про телефонну розмову з ним президента США Джо Байдена пізніше 7 червня.

«Сьогодні відбудеться телефонна розмова двох президентів – України і США. Мета розмови очевидна: обмін думками з актуальних питань глобальної безпеки, а також уточнення партнерських позицій щодо ситуації на українському Донбасі», – заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк агентству «Інтерфакс-Україна».

Він також заявив виданню «Бабель», що темою розмови має бути не тільки ситуація на українських кордонах і на сході України, а й «загалом спектр російсько-українських відносин».

У США цієї заяви ще не коментували. Також на цей час у Білому домі не відповіли на прохання Радіо Свобода про коментар.

Напередодні цю розмову анонсувало американське інтернет-видання Axios, яке оприлюднило матеріал про його інтерв’ю з Зеленським. У статті, оприлюдненій увечері 6 червня (у ніч на 7 червня за київським часом), видання написало: «Джерело, знайоме зі взаємодіями США (з іншими країнами), сказало, що українській стороні ще кілька днів тому повідомили, що зателефонують цього тижня, можливо, вже в понеділок. Це буде сварлива розмова».

Це саме видання також повідомило з посиланням на джерело в адміністрації президента США, що Білий дім розглядав можливість запросити Зеленського до Вашингтону напередодні планованого саміту Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним, але там відмовилися від цього плану після рішення Зеленського замінити керівництво державної енергетичної компанії «Нафтогаз». «Цей кроки призвів до занепокоєння в адміністрації, що він (Зеленський) відступає від антикорупційних зусиль», – написало видання.

У згаданому інтерв’ю, яке, за словами видання, Зеленський дав 4 червня, президент України критикував Байдена за рішення надати виняток із санкцій проти російського газопроводу «Північний потік-2» зареєстрованій у Німеччині компанії, яка на 100 відсотків належить російському «Газпромові» і будує газопровід, і її керівникові.

Зеленський у тому інтерв’ю також закликав Байдена зустрітися з ним особисто напередодні саміту президентів США і Росії, заявивши, що готовий зустрітися з американським керівником «у будь-який момент і в будь-якому місці на планеті».

У Білому домі виданню повідомили, що коли Байден зустрінеться з Путіним, «він буде виступати на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, як то було і в перебігу обох його телефонних розмов із Путіним».

Зустріч Байдена з Путіним має відбутися в швейцарській Женеві 16 червня.