Чи припинить «танці з Путіним» нова антикорупційна ініціатива Байдена?

Нова ініціатива президента США Джо Байдена визначає боротьбу із корпцією як ключовий інтерес національної безпеки США. Також Вашингтон планує залучити до боротьби з корупцією і європейських партнерів, щоб спільно забезпечити «прозорість у глобальній фінансовій системі та закриття лазівок, які підривають демократію».

Це повідомлення з Вашингтона майже збіглося у часі з підтвердженням від російського державного нафтового гіганта «Роснефть», який заявив, що до його ради директорів увійшла колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль. За повідомленнями, її призначили ще наприкінці лютого, але публічно про це заговорили через день після того, як ЄС та США запровадили нові санкції проти Росії через ув'язнення опозиційного політика Олексія Навального.

Чутки, що ходили у Відні вже декілька місяців, були породжені не лише тим фактом, що на своєму весіллі у 2018 році Кнайсель танцювала з президентом Росії Володимиром Путіним, але і тим, що продовження бізнесової кар’єри у російських державних монополіях стало прийнятною практикою серед провідних австрійських політиків – колишніх канцлерів та міністрів.

Внаслідок цього Відень називають однією з найбільш привітних до Кремля столиць в Європі. Американські оглядачі не бояться назвати це явище політичною корупцією, а деякі політики в Україні обурені тим, що західні колеги вважають за можливе прикривати своєю репутацією російську політику в той час, як Росія веде гібридну війну проти України і Заходу.

Як мовиться в заяві «Роснефти», 2 червня за підсумками щорічних загальних зборів акціонерів Карін Кнайсль було обрано до нового складу ради директорів. Колишня міністерка закордонних справ Австрії, представниця ультраправої Партії свободи, виступає за зміцнення зв'язків з Москвою, але запрошення на весілля Володимира Путіна в той час, коли європейські лідери обмежували спілкування з Москвою внаслідок захоплення Криму та підтримання бойовиків на Донбасі, викликало скандал на європейському рівні – і міністерка була змушена давати пояснення.

Але в Австрії така поведінка топ-політиків загалом уже не викликала здивування. Адже в цей же час, у 2018-му колишній міністр фінансів Австрії Йорг Шеллінг (ÖVP) приєднався до російської енергетичної компанії «Газпром». А слідом за ним у 2019 році до правління російської залізничної фірми «Российские железные дороги» увійшов колишній канцлер Австрії Крістіан Керн, лідер лівоцентристської партії SPÖ. Того ж року інший ексканцлер, Вольфганг Шюссель, від правлячої, правоцентристської партії ÖVP став членом правління російської нафтової компанії «Лукойл».

Як каже в інтерв’ю Радіо Свобода віденський аналітик Антон Шеховцов, який спеціалізується на екстремістських рухах та керує Центром демократичної доброчесності, історія з Карін Кнайсель, чия ультраправа Партія свободи має угоду про співпрацю з путінською партією «Єдина Росія», звичайно, привертає увагу. Але в її особі Кремль не набув якогось надто цінного політичного гравця, як це було у випадку з колегою Кнайсль у раді директорів «Роснефти» Ґергардом Шредером, який продовжує очолювати раду директорів проєкту «Північний потік-2».

За Карін Кнайсль нічого не стоїть, як про політика в Австрії про неї вже забули

«Я не бачу від неї особливої користі для «Роснефти». Думаю, тут потрібно шукати користь не так у самій особі Карін Кнайсль, а в тому меседжі, який посилає Кремль. Бо якщо ми подивимося на Ґергарда Шредера, який пов’язаний і з «Роснефтью», і з «Північним потоком», і з «Газпромом», то коли його залучали працювати на Кремль, бо це є фактично робота на Кремль, то російська влада купувала його зв’язки – спроможність забезпечувати політичні рішення, підтримку Німеччини, Соціал-демократичної партії, вони купували його вплив. А за Карін Кнайсль нічого не стоїть, як про політика в Австрії про неї вже забули після того, як вона покинула уряд у 2019 році. До того, як вона прийшла в уряд, вона працювала викладачкою, а уряд, в якому вона коротко працювала, розвалився через скандал, також пов’язаний з Росією», – нагадує Антон Шеховцов.

Але якщо в Австрії 56-річна колишня міністерка не має багато перспектив, то для Росії, яка потрапляє до дедалі більшої політичної ізоляції, навіть таке надбання має велику пропагандистську вагу, наголошують фахівці. Із травня минулого року Кнайсль веде колонку про міжнародні справи на російському пропагандистському каналі RT.

Колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка танцювала з Путіним на весіллі у 2018 році, приєднується до колишнього канцлера Німеччини Ґергарда Шредера в правлінні «Роснефти».

«Шредеризація» європейської політики триває»

Коли Ґергард Шредер долучився до «Газпрому» невадовзі після того, як покинув посаду канцлера Німеччини, на якій він підтримав будівництво газогонів в обхід України, він перебував на передньому фронті відстоювання інтересів Росії в Європі.

Особливо важливою була його роль під час анексії Криму та активної фази війни на Донбасі, коли Шредер в інтерв’ю німецьким ЗМІ розповідав, що це була вина Заходу, що в Україні почався конфлікт, бо НАТО та Європейський союз були нечутливі до інтересів Росії, нібито поставивши Україну пере вибором між кращими відносинами із Заходом або з Росією. Він критикував західні санкції щодо Росії та підтримував лінію кремлівської пропаганди щодо окупації та анексії Криму.

У пресі повідомлялося, що робив він це не безкоштовно, і його зарплата як члена ради директорів «Газпрому» становала 250 тисяч євро. За те, що він очолив ще і раду директорів «Роснефти», йому заплатили, за офіційними повідомленнями, ще 600 тисяч євро. Скільки Шредер отримає за роботу в «Північному потоці», не повідомляється, бо компанія вважається приватною, хоча, зазначають фахівці, її насправді контролює Кремль через «Газпром».

Через це політичні опоненти Шредера називали його «платним речником Росії». А коли колега Шредера, голова «Роснефти» Ігор Сєчін потрапив під американські санкції у 2014 році, деякі європейські та українські політики, зокрема тодішній міністр закордонних справ України Павло Клімкін, говорили, що було б справедливо, якби санкції застосували також і до Шредера.

«Важливо, щоб були санкції проти тих, хто просуває проєкти Путіна за кордоном, – сказав Клімкін в інтерв’ю німецькій газеті Bild. – Шредер є найважливішим лобістом Путіна у всьому світі. Тож ЄС слід подумати, як тут вчинити». Проте речник канцлерки Ангели Меркель у 2018 році заявив, що Німеччина на це не піде.

Дії Шредера були настільки кричущими, що з’явилося слово «шредеризація», яке означає корупцію політичної еліти в іншій країні. Його почали вживати аналітики, журналісти та політики.

Адміністрація Байдена: корупція загрожує національній безпеці

Надії на те, що на процес «шредеризації» вдасться вплинути новому президенту США Джо Байдену зовсім нещодавно, у березні, висловлювали експерти «Атлантичної ради» Андерс Ослунд та Бенджамін Шмітт, які зазначали, що президенту Росії вдається одночасно нападати на Україну і Грузію, захоплюючи їхні території, і розгортати великі енергетичні проєкти в Європі, які несуть загрозу і підривають ЄС, і це за підтримки європейських політиків.

«В тому, що колишній політик вступає до наглядової ради державної іноземної компанії, немає нічого поганого саме по собі, але проблема в тому, що Росія – це авторитарна клептократія. Як було чітко продемонстровано, Путін та його друзі приблизно з 2006 року щороку оббирають ці державні компанії на мільярди доларів», – пояснюють американські аналітики.

Вони закликали президента США Джо Байдена зробити все, щоб зупинити «Північний потік-2», в якому головує Шредер.

Але вже невдовзі адміністрація Байдена оголосила, що не запроваджуватиме нових санкцій, бо проєкт майже закінчений, а нові санкції попсували б відносини з Німеччиною.

Також неочікувано для багатьох колишня радниця голови правління «Нафтогазу» Олена Зеркаль в інтерв’ю «Європейській правді» повідомила, що колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер став лобістом «Північного потоку-2».

Сам Волкер в інтерв’ю «Європейській правді» заявив, що далі залишається противником «Північного потоку». Але при цьому компанія, в якій він працює, віднедавна погодилася лобіювати інтереси «Північного потоку» у Вашингтоні. Сам Волкер до цього процесу не долучений.

«Компанія Nord Stream-2 справді найняла для представництва її інтересів у Вашингтоні компанію BGR Group, де я працюю старшим радником, але я до цієї діяльності не долучений, що можна перевірити – ви знаєте, що в США є суворі правила реєстрації лобістської діяльності. По суті, вони (BGR Group) не долучили мене до цього саме через мої погляди щодо «Північного потоку-2», – заявив Волкер.

«Жорсткі нові санкції проти Росії та її захисників у Західній Європі», які можуть бути «скасовані в будь-який момент, якщо поведінка Росії насправді зміниться»

У своїй статті напередодні майбутнього саміту між президентом США і Росії, що її вміщує Центр аналізу європейської політики, Курт Волкер залишається вірним своїй попередній жорсткій позиції щодо Росії і закликає адміністрацію Байдена вести переговори з Росією з позиції сили. Волкер вважає, що Вашингтон має запровадити «жорсткі нові санкції проти Росії та її захисників у Західній Європі», які можуть бути «скасовані в будь-який момент, якщо поведінка Росії насправді зміниться».

«Корупція як виклик демократії»

На конференції «Демократія в дії», що присвячена викликам демократії та, зокрема, корупції, що відбудеться у Києві 7-8 червня, тему політичної корупції на Заході планують обговорити з західними колегами українські урядовці та представники українських неурядових організацій.

«Ми збираємося чесно говорити про проблеми. Але і мовчати про те, як західні актори беруть участь у корупції, ми також не будемо. Хіба «Північний потік-2» не є експортом корупції? Це насправді унікальний випадок – там є поєднання дезінформації, яку використовує Росія, і правових війн, бо Росія та її західні партнери порушують європейське законодавство, і стратегічної корупції. А екстрадиція Дмитра Фірташа, яка не відбувається вже понад сім років? Чому вона не відбувається і як це пов’язано з тим, що колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка танцювала з Путіним, отримує посаду в раді директорів «Роснефти»? Тобто чесна розмова мала б бути про спільні виклики для демократії і про пошук рішення», – сказала в інтерв’ю Радіо Свобода організаторка конференції «Демократія в дії» Ганна Гопко.

Та віденський аналітик Антон Шеховцов каже: так, українці, яким весь час закидають корупцію, мають право поставити ці питання. Але Україна і західний світ є в різних вагових категоріях.

Західні країни можуть собі це дозволити – вони захищені, вони належать до ЄС і НАТО

«По-перше, при всіх моральних питаннях, західні політики, які йдуть працювати в російські державні компанії, не порушують жодних законів. Це не заборонено – після закінчення політичної кар’єри піти працювати в приватний бізнес своєї країни чи за кордоном. А те, що Росія не є звичайною країною та цей бізнес не є звичайний, – це питання, які досі викликають дискусії. Західні країни можуть собі це дозволити – вони захищені, вони належать до ЄС і НАТО. І не вони потребують допомоги України, а Україна потребує їхньої допомоги і захисту, тому говорити Україна про це може, але навряд чи може реально на це вплинути», – вважає експерт.

Американські експерти, які коментують нову ініціативу адміністрації Байдена щодо боротьби з корупцією як цілі національної політики безпеки, кажуть, що почуваються більш оптимістично.

Вільям Браудер, інвестор, який почав боротися за права людини і протидію корупції після загибелі російського юриста Сергія Магнітського, каже, що схвалює політичну ініціативу Вашингтона і вважає, що було б добре, якби і Лондон до неї долучився.

Відповідно до меморандуму щодо досліджень національної безпеки (NSSM), який визначає боротьбу із корупцією як ключовий інтерес національної безпеки США, протягом 200 днів уряд США має провести аналіз та підготувати доповідь з рекомендаціями для адміністрації Сполучених Штатів Америки та партнерів щодо боротьби із корупцією.

Коментуючи заяву Білого дому, експерт «Атлантичної ради», колишній координатор політики санкцій Держдепартаменту США Даніел Фрід вважає, що «тирани, подібні Путіну, використовують корупцію як зброю та для приховування незаконно отриманих статків. Ми маємо підтягнутися і підштовхнути наших друзів/союзників, щоб і вони підтягнулися зі свого боку», – зауважує він у твітері.