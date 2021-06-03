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03 червня 2021, Київ 17:09
Новини | Політика

Сенатор Мерфі про зустріч президентів: «Володимир Путін реагує на силу. Джо Байден – сильний лідер»

Сенатор Кріс Мерфі (на фото) разом із колегами сенаторкою Джин Шахін і сенатором Робом Портманом обговорили з Радіо Свобода майбутню зустріч очільників США та Росії

Для президента США Джо Байдена важливо мати можливість опонувати президентові Росії Володимирові Путіну, спілкуючись наживо, сказав сенатор-демократ Кріс Мерфі в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він не згоден із критичними висловлюваннями деяких колег із Сенату США, зокрема, сенатора-республіканця Бена Сесса, що, мовляв, рішення Байдена зустрітися з Путіними є немов винагородою для того та демонструє слабкість США.

«Володимир Путін реагує на силу. Джо Байден – сильний лідер. Це перша зустріч Джо Байдена й Володимира Путіна. Це – не офіційні переговори, це можливість для США дати чітко зрозуміти Росії, що ми від неї очікуємо як безпосередньо щодо себе, так і щодо наших союзників у регіоні, зокрема України», – заявив Мерфі.

За його словами, після розмови президенту Байдену буде простіше об’єднати міжнародну спільноту довкола того, як США можуть відповісти на дії Росії. І реакція світу має бути злагодженою, щоб «зрештою змусити президента Росії Путіна заплатити ціну за свої дії», наголосив сенатор.

Журналісти Радіо Свобода 2 червня зустрілися із сенаторами США Джин Шахін, Робертом Портманом і Крісом Мерфі у перебігу їхнього візиту до Києва.

Американські сенатори Джин Шахін, Роберт Портман і Кріс Мерфі перебували з візитом в Україні 1-2 червня. Нинішньою метою візиту трьох сенаторів США було «заохотити продовження реформ» в Україні та висловити солідарність із нею. Американські політики провели зустрічі з державним керівництвом країни, в тому числі з президентом Володимиром Зеленським.

Чим для України обернеться зустріч президентів США та Росії?
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Чим для України обернеться зустріч президентів США та Росії?

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