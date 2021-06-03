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03 червня 2021, Київ 11:06
Новини | Коронавірус

США оголосять про надання 80 мільйонів доз вакцини в межах програми COVAX – Блінкен

За словами очільника зовнішньополітичного відомства Ентоні Блінкена (на фото), подробиці цього плану оголосить президент США Джо Байден

Сполучені Штати вже 3 червня можуть оголосити подробиці плану експорту 80 мільйонів доз вакцин проти коронавірусної інфекції нового типу, це станеться межах програми COVAX, яка передбачає розподіл препаратів для допомоги бідним країнам. Про це повідомив 2 червня держсекретар США Ентоні Блінкен, виступаючи в американському посольстві в Сан-Хосе, Коста-Ріка.

За словами очільника зовнішньополітичного відомства, подробиці цього плану оголосить президент США Джо Байден.

Ще минулого місяця, 17 травня, Байден наголошував, що ініціатива також спрямована на відновлення американського лідерства у глобальній боротьбі з пандемією. Тоді глава держави відзначив зусилля Китаю та Росії щодо використання своїх програм донорства вакцин для зростання впливу у всьому світі.

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