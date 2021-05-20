«У нас на сьогодні контрактів десь на 45–47 мільйонів вакцин» проти COVID-19 – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський не відповів на запитання, чи вважає він відповідальним за провал вакцинації від коронавірусної інфекції весь склад уряду на чолі з Денисом Шмигалем та себе особисто.

«У нас на сьогодні контрактів десь на 45–47 мільйонів вакцин, безкоштовних вакцин (для) населення України, що відповідає в принципі кількості нашого населення, якщо не брати дітей тощо. Це максимальна кількість, яку можна було знайти – згідно з програмами, згідно з COVAX, окремі програми прямих контрактів, наприклад, з тим же Pfizer на 20 мільйонів вакцин. Ці кроки зроблені. Аутсайдер Україна з вакцинації… Ну, по-перше, ми з вами зрозуміти, що ми зробили 1 мільйон вакцин (Зеленський має на увазі щеплення першою дозою – ред.). Ми не країна Європейського союзу, ми не країна НАТО. Ми не є в пріоритеті для країн Європейського союзу з точки зору черг постачання тих чи інших вакцин, і це крапка, ви повинні це зрозуміти», – сказав президент на пресконференції 20 травня.

Станом на 20 травня за три місяці кампанії з вакцинації проти COVID-19 (вона стартувала 24 лютого) отримали дві дози 48 тисяч 70 людей – це трохи більш як 0,1% населення. Отримали лише першу дозу 964 тисячі 747 людей, це понад 2% населення. За темпами вакцинації Україна відстає від більшості країн Європи.