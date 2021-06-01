Схвалення ВООЗ наявної в Україні вакцини CoronaVac дозволить видати щепленим міжнародне свідоцтво – МОЗ

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що сьогоднішнє схвалення Всесвітньою організацією охорони здоров’я вакцини CoronaVac виробництва Sinovac Biotech для екстреного застосування дозволить видавати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації, всім хто пройшов повний курс щеплення.

«ВООЗ підтвердила, що ця вакцина відповідає міжнародним стандартам безпечності, ефективності та якості. Схвалення ВООЗ вакцини CoronaVac дозволяє видавати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації, всім хто пройшов повний курс щеплення», – повідомив міністр у фейсбуці.

Ляшко зазначив, що Україна закупила 1 913 000 доз вакцини CoronaVac, та наразі щеплює нею осіб 65+, маломобільні групи населення та осіб, які доглядають за маломобільними, спортсменів, працівників освіти, які були залучені до проведення ЗНО, представників ЗСУ, МВС, працівників підприємств критичної інфраструктури, а також тих, хто записаний на вакцинацію через портал або застосунок «Дія».

Раніше сьогодні ВООЗ схвалила для екстреного застосування використання вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Організація рекомендувала щепити вакциною дорослих від 18 років за схемою з двох доз із інтервалом від двох до чотирьох тижнів.

Рекомендація ВООЗ дає можливість спростити імпорт вакцини, а також дозволить долучити її до програми постачання вакцин до бідніших країн (COVAX). Наразі в ній задіяли тільки вакцини від AstraZeneca та Pfizer. За даними AFP, вакцини Sinovac вже використовують у 22 країнах світу.