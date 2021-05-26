МОЗ: до України прибула ще одна партія вакцини CoronaVac

До України прибула ще одна партія вакцини CoronaVac, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

«Ще одна партія у 500 тисяч доз вакцини CoronaVac виробництва Sinovac Biotech прибула в Україну 26 травня 2021 року. Зараз ця вакцина відповідно до чинного законодавства відправляється на лабораторний контроль», – розповіли в МОЗ.

Вакцина надійшла до України в однодозних флаконах. Для повної імунізації від COVID-19 потрібно дві дози, інтервал введення яких складає 28 днів.

До цього Україна отримала 1,2 млн доз CoronaVac з законтрактованих 1,9 млн доз цієї вакцини.

Щеплення препаратом CoronaVac розпочалося в Україні 13 квітня.