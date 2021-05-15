Ляшко розповів, хто і коли отримає другу дозу вакцини AstraZeneca

Українців, які отримали першу дозу вакцини AstraZeneca у період з 24 лютого до 10 березня 2021 року, почнуть щеплювати другою дозою з 19 травня. Про це 15 травня повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. За його словами, вакцина для цих людей є в наявності.

Щодо решти громадян, які були щеплені вакциною AstraZeneca, то другою дозою їх провакцинують із наступних поставок. Зокрема, до кінця травня Україна має отримати 1 мільйон 200 тисяч доз вакцини AstraZeneca, сказав Ляшко. Частина доз, за його словами, надійде від Інституту сироватки крові Індії (Covishield).

«Власник заводу (Інституту сироватки крові Індії – ред.), який нещодавно зустрічався з міністром і президентом, повідомив, що наступні 500 тисяч доз доставлять в Україну у травні. Хоча за контрактом цю вакцину мали доставити раніше. Цього не сталося через заборону експорту вакцин з Індії», – зазначив Ляшко.

Іншу частину доз вакцини AstraZeneca Україна має отримати через глобальну ініціативу COVAX, ідеться про 700 тисяч доз до кінця травня.

«Паралельно для того, щоб забезпечити другою дозою вакцин усіх, хто цього потребує, ми працюємо з глобальною ініціативою COVAX, яка окрім Pfizer, дає нам ще AstraZeneca. Там уже алоковано 700 тисяч доз вакцини», – сказав Ляшко.

За словами головного санітарного лікаря, орієнтовна дата поставки вакцини AstraZeneca за програмою COVAX запланована на 24–25 травня.

За добу 14 травня в Україні здійснили 23 638 щеплень від COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

Загалом від початку кампанії в Україні вакцинували першою дозою 936 497 людей. «Завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 13 661 особа (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)», – заявили в МОЗ.