В Україну прибуває чергова партія вакцини Pfizer: у МОЗ розповіли, кого нею провакцинують

З 24 травня МОЗ розпочне вакцинацію працівників закладів освіти – дитячих садків, шкіл, коледжів, закладів вищої освіти.

Ідеться не лише про вчителів, а про весь персонал освітніх закладів: охоронців, бухгалтерів, кухарів, технічних працівників тощо. Їх будуть щеплювати вакциною Pfizer, котра в рамках ініціативи COVAX прибуде до України наступного тижня у кількості 473 850 доз.

За попередніми підрахунками, вакцинувати планують 180 тисячам працівників закладів освіти.

«Через місяць у них почнеться сезон відпусток, тому ми хочемо всіх освітян вакцинувати до відпусток. А у вересні їм вже треба на роботу», – сказав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Ляшко уточнив, що якщо працівник закладу освіти має бажання вакцинуватися, то йому треба звернутися до керівника освітнього закладу, де він працює.

«Якщо людина офіційно працевлаштована в закладі освіти, вона має піти до свого керівника і поінформувати його про бажання щеплюватися. Керівники передають інформацію до місцевих департаментів освіти, а вже звідти інформація передається до департаментів охорони здоров‘я», – додав Ляшко.

Мобільні бригади, що здійснюють вакцинацію, будуть приїздити безпосередньо до закладів освіти.

Віктор Ляшко повідомив, що наразі 21 922 працівники закладів освіти України вже провакциновані. Це, зокрема, люди, старші 65 років та ті, що мають забезпечити зовнішнє незалежне оцінювання.

За добу 14 травня в Україні здійснили 23 638 щеплень від COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

Загалом від початку кампанії в Україні вакцинували першою дозою 936 497 людей. «Завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 13 661 особа (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)», – заявили в МОЗ.