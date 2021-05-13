У Моршині провакцинували вже 61% населення в рамках пілотного проєкту

У курортному місті Моршин (Львівська область) за неповний місяць 61% населення отримали щеплення в рамках пілотного проєкту із одночасної вакцинації. Про це Радіо Свобода 13 травня розповів очільник міста Руслан Ільницький.

«Станом на сьогодні ми маємо 61% провакцинованих першою дозою. Із завтрашнього дня починається вже вакцинація другою дозою. Якщо врахувати, що за останні кілька місяців, за даними наших лікарів, перехворіло коронавірусом десь до 15%, то можна говорити, що вже є достатня кількість вакцинованих, аби через кілька тижнів спостерігати формування колективного імунітету. Це моя думка, офіційної позиції МОЗу я поки не знаю», – сказав Ільницький.

Вакцинувати 61% жителів міста було непросто, визнає мер. Коли пілотний проєкт лише розпочинався, до пунктів щеплення оперативно прийшли ті, хто чекав на таку можливість. А далі потрібно було вести діалог із людьми, розгортати масштабну інформаційну кампанію.

«Ми запроваджували «обдзвони»: сімейні лікарі мають телефони людей, які уклали декларації. Декому дзвонили по три-чотири рази, бо вони думали, відкладали, мали питання щодо вакцини. У рамках цього пілотного проєкту ми використовували лише одну вакцину – CoronaVac, китайську. Частина людей мали сумніви саме щодо вакцини, частина досі чекають іншої вакцини. Але, відверто кажучи, велика частина людей просто не хочуть вакцинуватись ніякою вакциною. Вони вважають, їх обійде ця біда», – розповідає міський голова Моршина.

Окрім цього, в місті розмістили три білборди, на магазинах розклеїли плакати. Ставили також намети, де роздавали інформацію про важливість вакцинації загалом, і про CoronaVac зокрема. Інформацію поширювали місцеве телебачення та соцмережі. Інформаційна кампанія була дуже напруженою, резюмує Ільницький.

До завтра МОЗ має вирішити: чи продовжувати вакцинувати в Моршині всіх бажаючих, не поділяючи їх на пріоритетні групи, чи обмежитись наданням другої дози тим, хто вже зголосився отримати першу. Після другої дози відомство аналізуватиме, як у місті розвивається епідемічна ситуація, каже Ільницький.

Пілотний проєкт із вакцинації розпочався в Моршині 16 квітня. Уперше в Україні певне місто вакцинується за окремою схемою. Головна мета цього пілотного проєкту – колективний імунітет місцевих мешканців і працівників санаторіїв, щоб зробити місто безпечнішим і відкрити курорт.

Досвід цього пілотного проєкту з вакцинації потім зможуть використати фахівці з МОЗ, адже всі процеси фіксуватимуться, щоб потім дослідити результати таких одночасних щеплень для більшості мешканців Моршина, розповідав Ільницький. Надалі стан здоров’я жителів міста і працівників санаторіїв пильно моніторитимуть.

Станом на 13 травня в Україні виявили 6813 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 289 дітей і 160 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

В Україні різко зросла кількість щеплень від COVID-19 другою дозою, свідчать дані, оприлюднені 12 травня на сайті Ради національної безпеки і оборони України. Загалом в Україні хоча б першою дозою вже вакцинували близько 900 тисяч людей.