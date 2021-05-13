«Це маркетинговий хід» – Ляшко закликає не робити тести на антитіла до COVID-19 без гострої потреби

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко закликав не робити тести на виявлення антитіл до коронавірусу без гострої потреби і не пов’язувати наявність чи відсутність таких антитіл до дії вакцини проти COVID-19.

Про це він сказав в під час прямого ефіру в Інстаграмі Радіо Свобода, відповідаючи на запитання глядачів про те, чому після щеплення не були виявлені антитіла.

«Це (вакцинація – ред.)не є показник для проведення якихось досліджень на антитіла. Це виключно маркетинговий хід, і не потрібно бігати робити після або перенесеної хвороби, або після проведеної вакцинації, якщо ви лише не потрапляєте в певну категорію, коли вам рекомендується це зробити для проведення досліджень. Окрім гуморального імунітету, є ще клітинний імунітет і відсутність або наявність антитіл, яку може дослідити та чи інша тест-система у тій чи іншій лабораторії – це не свідчення того, що вакцина працює або не працює», – сказав Ляшко.

Головний санлікар додав, що після проведення щеплення імунітет формується, проте метод, яким визначалися антитіла, може цього не зафіксувати.

В Україні різко зросла кількість щеплень від COVID-19 другою дозою, свідчать дані, оприлюднені 12 травня на сайті Ради національної безпеки і оборони України. Загалом в Україні хоча б першою дозою вже вакцинували близько 900 тисяч людей.