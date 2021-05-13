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13 травня 2021, Київ 11:16
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«Це маркетинговий хід» – Ляшко закликає не робити тести на антитіла до COVID-19 без гострої потреби

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко закликав не робити тести на виявлення антитіл до коронавірусу без потреби

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко закликав не робити тести на виявлення антитіл до коронавірусу без гострої потреби і не пов’язувати наявність чи відсутність таких антитіл до дії вакцини проти COVID-19.

Про це він сказав в під час прямого ефіру в Інстаграмі Радіо Свобода, відповідаючи на запитання глядачів про те, чому після щеплення не були виявлені антитіла.

«Це (вакцинація – ред.)не є показник для проведення якихось досліджень на антитіла. Це виключно маркетинговий хід, і не потрібно бігати робити після або перенесеної хвороби, або після проведеної вакцинації, якщо ви лише не потрапляєте в певну категорію, коли вам рекомендується це зробити для проведення досліджень. Окрім гуморального імунітету, є ще клітинний імунітет і відсутність або наявність антитіл, яку може дослідити та чи інша тест-система у тій чи іншій лабораторії це не свідчення того, що вакцина працює або не працює», – сказав Ляшко.

Головний санлікар додав, що після проведення щеплення імунітет формується, проте метод, яким визначалися антитіла, може цього не зафіксувати.

В Україні різко зросла кількість щеплень від COVID-19 другою дозою, свідчать дані, оприлюднені 12 травня на сайті Ради національної безпеки і оборони України. Загалом в Україні хоча б першою дозою вже вакцинували близько 900 тисяч людей.

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