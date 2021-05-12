Ляшко спростував заяву Шмигаля про те, що всі охочі можуть вакцинуватися цими вихідними

Наразі Україна не має 500 тисяч доз вакцин проти коронавірусу, щоби вакцинувати усіх українців, які стали у чергу на щеплення через застосунок «Дія», повідомив під час прямого ефіру в Інстаграмі Радіо Свобода головний державний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.

«Є всі охочі і є спроможності системи охорони здоров’я і наявність вакцин в Україні. Сьогодні 500 тисяч доз вакцини в нас немає для того, щоб провакцинувати всіх охочих у додатку», – сказав Ляшко.

За його словами, в пріоритеті для МОЗ залишаються громадяни віком від 65 років.

«​Ми робимо все можливе, щоб розпочати вакцинацію людей, які записані в лист очікування в додатку «Дія»​ на цих вихідних. Наразі пріоритетом для нас є люди, старші за 65 років. У листі очікування в «Дії» в нас таких є 23 тисячі 900 людей і ми спробуємо провакцинувати їх на цих вихідних», – сказав Ляшко. ​

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що охочих отримати щеплення від коронавірусу, які записувалися в електронну чергу через застосунок «Дія»​, почнуть вакцинувати уже на цих вихідних, 15-16 травня. Про це Шмигаль заявив під час пресконференції в Чернігівській ОДА.

«Протягом суботи-неділі всі громадяни, які зареєструвалися через портал «Дія», зможуть отримати вакцини у порядку живої черги. Тобто всі, хто записався, вже на цих вихідних можуть звертатися у кабінети щеплення на своїй території», – сказав Шмигаль.

Напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Україна законтрактувала 42 мільйони доз вакцин проти COVID-19, які має отримати до кінця 2021 року.

Від початку вакцинувальної кампанії в Україні, з 24 лютого, за даними МОЗ, щеплення отримали 882,6 тисячі людей.