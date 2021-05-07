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07 травня 2021, Київ 17:27
Новини | Коронавірус

Вакцинація від коронавірусу: МОЗ планує перевірки регіонів

«Кожен конкретний випадок порушення алгоритмів... розглядатимуть у МОЗ», – сказав Віктор Ляшко

Міністерство охорони здоров’я України з наступного тижня почне здійснювати візити до регіонів із метою контролю за вакцинальною кампанією від COVID-19, повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Із наступного тижня розпочинаються моніторингові візити в області України, метою яких є проаналізувати стан проведення вакцинальної кампанії проти коронавірусної хвороби. Оскільки досить часто зараз з’являються повідомлення або про відмову прийняття на щеплення без декларації, або про щеплення людей, які не передбачені дорожньою картою. Кожен конкретний випадок порушення алгоритмів... розглядатимуть у МОЗ», – сказав Ляшко.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов раніше повідомив, що за 6 травня в Україні від COVID-19 вакцинували ще 37 967 людей.

Загалом, за даними МОЗ, щеплення отримали 821 770 людей.

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