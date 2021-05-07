Понад 8 тисяч нових випадків COVID-19 виявили в Україні – МОЗ

В Україні за останню добу виявили 8 404 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 353 дитини і 185 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його даними, минулої доби шпиталізували 3 080 людей, 19 453 – одужали. Померли 379 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (991), Дніпропетровській (622) областях, Києві (611), Донецькій (571) і Запорізькій (494) областях.

Протягом доби провели 94 479 тестувань, зокрема методом ПЛР – 39 748, методом ІФА – 14 177, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 554.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 105 428 людей, померли – 45 830.