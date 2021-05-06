Опитування: «паспорти вакцинації» для України схвалюють 27% громадян, для поїздок за кордон – 44%

Запровадження «паспортів вакцинації» від COVID-19 в Україні підтримує понад чверть (27%) громадян, а не підтримує – третина (34%), свідчать результати опитування компанії Research&Branding Group, проведеного наприкінці квітня.

При цьому ще 30% жителів країни ставляться до запровадження «паспортів вакцинації» байдуже, а 9% не визначилися.

«Найвищий рівень підтримки запровадження «паспорта вакцинації» відзначається серед жителів західного регіону і молоді до 30 років, а найнижчий – серед жителів південного регіону і представників старшої вікової категорії «60+», серед яких найбільше тих, кому введення «паспорта вакцинації» байдуже», – йдеться в дослідженні.

Водночас запровадження «паспорта вакцинації» для поїздок за кордон вважають виправданим 44% українців.

«Застосування «паспорта вакцинації» для зарубіжних поїздок вважає виправданим і більша частина українців (44%), тоді як застосування «паспорта вакцинації» для публічних заходів і поїздок по Україні вважають виправданим відповідно 4% і 3% респондентів. У той же час 16% жителів України виправдовують використання «паспорта вакцинації» у всіх аспектах повсякденного життя, а 3% вважають його абсолютно не потрібним. Третина українців (30%) не визначилися», – вказують дослідники.

Опитування компанії Research&Branding Group проводилося методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) серед 1804 респондентів старше 18 років у всіх підконтрольних українському уряду регіонах з 23 до 30 квітня. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту та регіоном проживання. Максимальна похибка не перевищує 2,4%.