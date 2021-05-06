Україна не внесена у список країн, громадянам яких дозволено в’їзд до ЄС в умовах пандемії

Європейський союз поки не вніс Україну до переглянутого списку третіх країн, громадянам яких дозволено в’їзд у країни-члени ЄС у період пандемії COVID-19. Як йдеться у повідомленні Ради Євросоюзу, до списку країн, щодо яких країни-члени ЄС можуть поступово скасовувати обмеження на несуттєві поїздки, додали Ізраїль. Наразі до оновленого списку країн входять також Австралія, Нова Зеландія, Руанда, Сінгапур, Південна Корея, Таїланд.

У перелік потрапив і Китай, але у разі, якщо китайська влада на принципах взаємності також скасує обмеження для громадян країн-членів ЄС. Передбачається скасування обмежень на подорожі і для спеціальних адміністративних регіонів Китаю Гонконгу і Макао, якщо у цих регіонах дозволять в’їжджати з ЄС.

Список цих країн буде й надалі переглядатися кожні два тижні і у разі необхідності може оновлюватися.

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Згідно з повідомленням, резиденти Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану вважаються резидентами Євросоюзу для відвідування ЄС. Також ця рекомендація стосується асоційованих країн з Шенгеном – Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії і Швейцарії.

Ідея відкрити кордони ЄС для громадян третіх країн була представлена Єврокомісією 3 травня. Європейська комісія пропонує дозволяти в’їзд людям, які отримали останню рекомендовану дозу будь-якої з чотирьох схвалених у ЄС вакцин – AstraZeneca, BioNTech / Pfizer, Johnson & Johnson і Moderna – принаймні за 14 днів до прибуття. Також пропонується послабити методологію ЄС для розрахунку того, які країни «безпечні» – від нинішнього показника в 25 випадків захворювання на COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів до 100 – на 100 тисяч.