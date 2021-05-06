«Ковідний сертифікат» можуть запустити в Україні з 1 липня – Степанов

Міністерство охорони здоров’я та Міністерство цифрової трансформації України планують з 1 липня запустити так звані «ковідні сертифікати» – документ, який міститиме дані про вакцинацію, негативні ПЛР-тести або одужання від COVID-19. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

У МОЗ наголошують, що документ розроблюють з урахуванням вимог Digital Green Certificate Єврокомісії та Smart Vaccination Certificate ВООЗ.

«Його мета – вільне та безпечне пересування громадян під час пандемії коронавірусу. Дані вноситимуть через електронну систему охорони здоров’я, а сам сертифікат можна буде отримати у лікаря або згенерувати у додатку чи порталі «ДІЯ», – мовиться у повідомленні.

До впровадження сертифікатів, українці, які отримали дві дози щеплення, зможуть зробити запит на отримання документу.

«Вважаю, що нам це треба запускати всередині країни в максимально стислі терміни, якщо не в червні, то щоб із 1 липня він у нас на повну запрацював», – наголосив міністр під час внутрішньої презентації.

За словами Степанова, власники сертифікатів будуть мати «певні переваги», але не уточнив які.

Упродовж минулої доби, 5 травня, в Україні від коронавірусу щеплено 24 494 людини. За даними МОЗ, 783 812 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 783 810 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 419 осіб.