Минулої доби в Україні щеплено від коронавірусу 24 494 людини – МОЗ

Упродовж минулої доби, 5 травня, в Україні від коронавірусу щеплено 24 494 людини. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

«783 812 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 783 810 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 419 осіб (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном)», – мовиться у повідомленні.

Щеплення проводили 169 мобільних бригади з імунізації та 1 147 пункти щеплення.

За даними МОЗ, станом на 5 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 519 165 людей.

В Україні за останню добу виявили 6 038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 1 849 людей, 14 351 – одужала. 374 пацієнти померли.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 097 024 людини, померли від COVID-19 – 45 451.