Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
30 квітня 2021, Київ 12:30
Новини | Коронавірус

Щеплення колективів: у МОЗ повідомили, чи будуть вакцинувати родичів співробітників

У рамках плану вакцинування колективів щеплення робитимуть лише співробітникам компаній, але не їхнім родичам, повідомив Віктор Ляшко

Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що на вакцинацію від COVID-19 організованих колективів зареєструвалися вже 436 компаній, загалом 53 575 працівників.

Як повідомив Ляшко на брифінгу 30 квітня в Києві, у рамках плану вакцинування колективів щеплення робитимуть лише співробітникам компаній, але не їхнім родичам.

«Щойно в Україні буде достатня кількість вакцин – мобільні бригади поїдуть їх щеплювати. Часто мені ставлять запитання: чи входять до цих колективів родичі тих людей, які працюють у компаніях. Не входять», – сказав Ляшко.

Він нагадав, що вакцинація в Україні на даний час проводиться вакцинами виробників Pfizer, Sinovac і AstraZeneca, яка вироблена на двох майданчиках: південнокорейському й індійському.

За даними МОЗ, станом на 30 квітня в Україні від COVID-19 вакцинували понад 702 тисячі людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG