Щеплення колективів: у МОЗ повідомили, чи будуть вакцинувати родичів співробітників

Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що на вакцинацію від COVID-19 організованих колективів зареєструвалися вже 436 компаній, загалом 53 575 працівників.

Як повідомив Ляшко на брифінгу 30 квітня в Києві, у рамках плану вакцинування колективів щеплення робитимуть лише співробітникам компаній, але не їхнім родичам.

«Щойно в Україні буде достатня кількість вакцин – мобільні бригади поїдуть їх щеплювати. Часто мені ставлять запитання: чи входять до цих колективів родичі тих людей, які працюють у компаніях. Не входять», – сказав Ляшко.

Він нагадав, що вакцинація в Україні на даний час проводиться вакцинами виробників Pfizer, Sinovac і AstraZeneca, яка вироблена на двох майданчиках: південнокорейському й індійському.

За даними МОЗ, станом на 30 квітня в Україні від COVID-19 вакцинували понад 702 тисячі людей.