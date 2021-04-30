Другий день поспіль від COVID-19 вакцинували понад 70 тисяч людей – МОЗ

Упродовж минулої доби, 29 квітня, від COVID-19 в Україні вакциновано 73 376 людей. Про це повідомили у МОЗ.

«702 440 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 702 438 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 130 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)», – мовиться у повідомленні.

Щеплення проводили 306 мобільних бригад та 2069 пунктів вакцинації.

Станом на 29 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 504 101 людина.

В Україні за останню добу виявили 10 072 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 3 117 людей, 20 192 – одужали. 307 людей померли.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 069 537 людей, померли від COVID-19 – 44 085.