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30 квітня 2021, Київ 09:30
Новини | Коронавірус

В Україні виявили понад 10 тисяч нових випадків COVID-19 – МОЗ

Протягом минулої доби госпіталізували 3 117 людей, 20 192 – одужали. 307 людей померли

В Україні за останню добу виявили 10 072 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 391 дитина та 188 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, протягом минулої доби госпіталізували 3 117 людей, 20 192 – одужали. 307 людей померли.

За добу здійснили 90 101 тестування (зокрема методом ПЛР – 41 388, методом ІФА – 14 731).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1059), Дніпропетровській (930), Києві (868), Запорізькій (620) та Львівській (568) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 069 537 людей, померли від COVID-19 – 44 085.

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