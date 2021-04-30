В Україні виявили понад 10 тисяч нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні за останню добу виявили 10 072 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 391 дитина та 188 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, протягом минулої доби госпіталізували 3 117 людей, 20 192 – одужали. 307 людей померли.

За добу здійснили 90 101 тестування (зокрема методом ПЛР – 41 388, методом ІФА – 14 731).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1059), Дніпропетровській (930), Києві (868), Запорізькій (620) та Львівській (568) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 069 537 людей, померли від COVID-19 – 44 085.