Кличко: після скасування локдауну на вулиці Києва вийдуть додаткові патрулі

Після скасування локдауну 1 травня на вулиці столиці вийдуть додаткові патрулі, які контролюватимуть дотримання карантинних обмежень. Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що контроль за дотриманням обмежень посилять за допомогою не лише патрулів Нацполіції, але й муніципальної охорони.

«Вони будуть працювати в місцях масового скупчення людей, в парках і скверах. Під час великодніх свят та поминальних днів контролюватимуть біля релігійних установ та міських кладовищ», – сказав Кличко.

З 1 травня у Києві послаблюють карантинні обмеження. Про таке рішення комісії з надзвичайних ситуацій повідомив мер столиці Віталій Кличко. Це рішення має затвердити Державна комісія з надзвичайних ситуацій, переглянувши рівень епідеміологічної небезпеки.

З 1 травня доступним для всіх пасажирів, а не лише власників спецперепусток стане наземний громадський транспорт та метро. Відновлять роботу ринки й торговельні заклади.

З 5 травня, після завершення тривалих вихідних, відновиться освітній процес у дошкільних, середніх та вищих навчальних закладах.

Чинний локдаун у Києві розпочався понад місяць тому, 20 березня, коли припинили працювати торговельні центри, ресторани, музеї та кінотеатри. Згодом обмеження посилилися, а з 5 квітня в столиці доступ до громадського транспорту був дозволений лише за перепустками, закрилися школи та дитячі садки.