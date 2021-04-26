КМДА повідомила про нові рішення щодо закриття закладів у Києві через порушення карантину

У місті Києві перевірили 20 нічних закладів на дотримання карантинних вимог, повідомила за підсумками вихідних пресслужба Київміськадміністрації.

«На підставі виявлених порушень на керівників закладів складено 24 протоколи за ст. 44-3 КУпАП. Санкція статті передбачає штраф для громадян від 17 до 34 тисяч гривень, а на заклад чекає штраф від 34 до 170 тисяч», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що серед закритих опинилися два ресторани у центрі міста, які порушили карантин.

З 5 квітня в Києві діє черговий локдаун через збільшення хворих на COVID-19. Попередньо, він має закінчитися 30 квітня.