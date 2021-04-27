У КМДА розраховують, що в Києві скасують «червону зону» з 1 травня

Влада столиці розраховує, що для міста скасують «червону зону» з 1 травня, заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в ефірі телеканалу «Київ».

«У нас є велике сподівання, що епідемічна ситуація нам дозволить завтра прийняти рішення про те, щоб зупинити локдаун і всі жорсткі обмеження після 30 числа. Тобто 1 травня вже перейти в іншу зону карантину і жити за іншими правилами», – сказав Поворозник.

У столиці запровадили жорсткий карантин з 20 березня. З початку квітня транспорт у місті працює за спеціальними перепустками.