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27 квітня 2021, Київ 21:31
Новини | Коронавірус

У КМДА розраховують, що в Києві скасують «червону зону» з 1 травня

Рішення скасувати локдаун у Києві можуть ухвалити 28 квітня

Влада столиці розраховує, що для міста скасують «червону зону» з 1 травня, заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в ефірі телеканалу «Київ».

«У нас є велике сподівання, що епідемічна ситуація нам дозволить завтра прийняти рішення про те, щоб зупинити локдаун і всі жорсткі обмеження після 30 числа. Тобто 1 травня вже перейти в іншу зону карантину і жити за іншими правилами», – сказав Поворозник.

У столиці запровадили жорсткий карантин з 20 березня. З початку квітня транспорт у місті працює за спеціальними перепустками.

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