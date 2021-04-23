МОЗ не запроваджуватиме додаткових обмежень на Великдень – Ляшко

Міністерство охорони здоров’я України не запроваджуватиме додаткових обмежень на Великдень. Про це на брифінгу заявив державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Водночас ми звертаємося для всіх – дотримуватися тих норм, які прописані в постанові про карантин», – наголосив Ляшко.

Він нагадав, що під час відвідування громадських місць слід носити маски, які закривають рот та ніс, а також дотримуватися дистанції.

У МОЗ рекомендують утриматися від відвідування церков та храмів людям похилого віку та людям з хронічними хворобами.

16 квітня влада Києва звернулася до релігійних громад із проханням припинити проведення масових богослужінь і забезпечити відеотрансляції.

Раніше сьогодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці готують додаткові карантинні обмеження на Великодні свята.

В Україні за останню добу виявили 14 277 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні захворіли 2 004 630 людей, 41 700 – померли.