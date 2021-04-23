Коронавірус: в Україні виявили 14 277 нових випадків, від початку пандемії – більше ніж 2 мільйони

В Україні за останню добу виявили 14 277 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 591 дитина і 277 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, минулої доби шпиталізували 3 728 людей, 18 964 – одужали. Померли 434 людини.

Протягом доби провели 95 740 тестувань, зокрема методом ПЛР – 41 305, методом ІФА – 18 360, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 075, повідомили у МОЗ.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області (1 296), Києві (1 269), Харківській (1 137), Львівській (926) і Київській (922) областях.

За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні захворіли 2 004 630 людей, 41 700 – померли.