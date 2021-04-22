Коронавірус: в Україні зробили понад 14 тисяч нових щеплень

В Україні за минулу добу, 21 квітня, від коронавірусного захворювання COVID-19 вакцинували 14 044 людини, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Загалом від початку вакцинальної кампанії (з 24 лютого) щеплено 491 877 людей, «із них отримали одну дозу – 491 875 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – п’ять осіб (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном)».

За даними МОЗ, найбільше щеплень за останню добу зробили в Києві (1 329), Одеській (1 017), Запорізькій (763), Львівській (792) областях.

Станом на 21 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалася 482 391 людина, додали в МОЗ.

Щеплення від COVID-19 в Україні проводять трьома вакцинами: AstraZeneca/Covishield, CoronaVac від китайської компанії Sinovac, а також вакцинами Pfizer.