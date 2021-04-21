Режим надзвичайної ситуації через коронавірус продовжили до 30 червня – уряд

Кабінет міністрів на засіданні 21 квітня ухвалив рішення продовжити режим надзвичайної ситуації в Україні через пандемію коронавірусу.

«Надзвичайна ситуація насамперед стосується органів державної влади та їх постійної готовності щодо протидії пандемії. Водночас це ще одне нагадування всім українцям, що ми маємо залишатися обачними та обережними. Адже від цього залежить здоров’я та життя наших близьких», – зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

В уряді закликали громадян утриматися від масових скупчень та дотримуватися карантинних правил.

Станом на 21 квітня, за даними МОЗ, в Україні до «червоної» карантинної зони віднесено Київ та 12 областей.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 1 974 118 людей, померли – 40 796.