Пандемія COVID-19: до омбудсмена надійшло майже вдвічі більше звернень на порушення прав

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що на її адресу в I-му кварталі 2021 року надійшло 14 708 повідомлень про порушення прав громадян. Як написала Денісова у фейсбуці 20 квітня, за аналогічний період 2020 року таких звернень було майже вдвічі менше – 8 719.

Вона назвала це наслідками пандемії COVID-19 і карантинних обмежень, запроваджених задля запобігання її поширенню.

«Що стосується звернень на гарячу лінію Уповноваженого ВРУ з прав людини, то цього року в порівнянні з минулим їх кількість зросла у 16 разів. А саме, у першому кварталі 2020 року було 285 звернень, а вже цього року – 4663. Третина звернень – 5346, стосувалися порушення інформаційних прав громадян. Майже чотири тисячі – соціальних і економічних прав і 2152 – процесуальних прав», – написала омбудсмен.

За її словами, найчастіше українці скаржаться на необґрунтовані відмови органів влади в наданні інформації, «таким чином порушуючи фундаментальні можливості та потреби кожної людини в доступі, використанні, розповсюдженні та захисті необхідного для її життєдіяльності обсягу інформації».

Також системного характеру набули проблеми, пов’язані з наданням медичної допомоги, здійсненням підприємницької діяльності, додала Денісова.

Актуальною, за її словами, залишається проблема невиконання судових рішень в Україні, що пов’язано «з неналежним виконанням посадових обов’язків державними виконавцями, їхньою завантаженістю, неналежним матеріально-технічним забезпеченням органів державної виконавчої служби».

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 1 961 956 людей, 40 367 – померли.

В Україні діє адаптивний карантин.