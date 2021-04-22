Коронавірус небезпечний для дітей: перебіг і ускладнення стали важчі

Львів – Перебіг COVID-19 у дітей сьогодні важчий, як і ускладнення після захворювання, ніж це було на початку пандемії, наголошують львівські педіатри. Попри те, що коронавірус у дітей протікає легше, вони теж потрапляють до реанімації.

У дитини підтверджена COVID-інфекція. Стан важкий

У Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» перебувають на лікуванні з COVID-19 переважно діти 2-3 років, але вже кілька днів у важкому стані в реанімації дівчинка Злата, яка інфікувалась COVID-19 під час народження від мами. Немовля шпиталізували на другий день життя. Ця дитина у найважчому стані, ніж були всі маленькі пацієнти шпиталю за час пандемії. Вона перебуває у реанімаційному відділенні на кисневому забезпеченні ( у кисневому наметі), у неї підозрюють синдром Кавасакі, тобто запальні ураження в артеріях.

«У дитини підтверджена COVID-інфекція, розвинувся мультисистемний запальний синдром із ураженням багатьох органів і систем. Ми обстежили дитину. Стан важкий, потребує пильного спостереження медперсоналу. У реанімації новонароджених у нашій лікарні це перша дитинка, яка має підтверджений COVID», − каже Галина Заремба, завідувачка реанімаційного відділення лікарні «ОХМАТДИТ» у Львові.

Лікарі не дають жодних прогнозів, лікують і ретельно стежать за станом немовлятка, надіються, що дитина одужає. Невідомо, які можуть бути після захворювання ускладнення. Бо немовля має серйозні біохімічні зміни, зміни в гомеостазі, кисневу залежність.

Лікарі не дають жодних прогнозів, лікують і ретельно стежать за станом немовлятка, надіються, що дитина одужає. Невідомо, які можуть бути після захворювання ускладнення. Бо немовля має серйозні біохімічні зміни, зміни в гомеостазі, кисневу залежність.

Двоє дітей були на ЕКМО

Сьогодні з чотирнадцяти дітей із коронавірусом, які перебувають на лікуванні у шпиталі «ОХМАТДИТ» у Львові, у майже половини − пневмонія. У березні у дитячому ковідному відділенні було щодня понад 30 дітей із підтвердженим ПЛР-тестом. Медики сподіваються, що пік захворювання минув.

Різні світові дослідження показують, що коронавірусна інфекція у дітей протікає легше, ніж у дорослих.

Серед дітей показник значно менший. На ШВЛ перебували 6-7 дітей

«Якщо у нас серед дорослого населення в середньому 70% − кисневозалежні, то серед дітей цей показник значно менший. Протягом пандемії у лікарні «ОХМАТДИТ» на штучній вентиляції легень перебували 6-7 дітей. Двоє дітей у важкому стані були на ЕКМО (кров забирається у пацієнта, потрапляє в апарат, відчищається від вуглекислого газу, насичується киснем і повертається пацієнту, − ред.). Усі ті діти одужали, вийшли з критичного стану», − говорить директорка Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» Олександра Бурда.

Медики львівської дитячої лікарні «ОХМАТДИТ» врятували 3-річну дівчинку з Львівщини з важким перебігом COVID-19, яка була першою найменшою пацієнткою в Україні, яку підключили до ЕКМО. У шпиталі в дитини ПЛР-тест був негативний, втім ІФА-тест показав, що дівчинка перехворіла COVID-19. У дитини не було проблем зі здоров’ям, але вірус спричинив ускладнення. Протягом місяця дитина була на ЕКМО і ШВЛ. Її стан покращився, її відключили від апаратів, почались інші проблеми зі здоров ’ям, але лікарі врятували малечу і додому вона вже пішла своїми ногами.

Зараз у лікарні ще перебуває 17-річна дівчина з міста Ходорів Львівської області. У неї було уражено 90% легень. Одна з яких розірвалась. Пацієнтку підключили до ЕКМО. На сьогодні дівчина переведена у палату, проходить лікування і реабілітацію. Ці два випадки одужання дітей лікарі вважають результатом успішної праці фахівців різних дитячих медичних закладів. Якщо є складні випадки, то консультують лікарі з усіх дитячих шпиталів Львова. Така практика є результативною і допомагає рятувати життя дітлахів.

Від початку пандемії дітям приділялось значно менше уваги, ніж дорослим, зауважує дитяча лікарка-інфекціоніст Галина Литвин. Переважно говорилось про легкий перебіг COVID-19 або ж без симптомів, що діти поширювачі коронавірусу. Втім з часом медики побачили важкі ускладнення у дітей.

Ураження не лише дихальної, але нервової системи

«У педіатрів виникало питання, чи може бути цей вірус у дітей без ускладнень. З часом побачили, що, насправді, це непросто, як виглядало на початку і віддалені наслідки коронавірусної інфекції дуже тяжкі: розвивається мультисистемний запальний синдром або Кавасакі подібний синдром, а це ураження різних органів і систем, можливе ураження серця і серцевих судин, це наслідки пізні – через 20-45 днів після захворювання. Таке спостерігалось у минулому році. А цього року бачимо набагато тяжчий перебіг у дітей, корона вірус помолодшав, маємо тяжкі випадки, є новонароджені. Відбувається ураження не лише дихальної, але нервової системи, зниження імунної відповіді, реактивації якихось хронічних інфекцій», − каже у коментарі Радіо Свобода завідувачка кафедри дитячих інфекційних хвороб Львівського медуніверситету Галина Литвин.

Лікарі радять батькам не зволікати з наданням дитині медичної допомоги. Якщо у малечі більше трьох днів висока температура, піднімається до 39,5-40, то не нехтувати цим, не думати, що це застуда, а викликати швидку і везти дитину у лікарню. «Можуть бути неприємні речі. Гарячка 39,5-40 градусів може привести до набряку мозку. Відповідно, наслідки можуть бути дуже серйозні», − застерігає лікарка Олександра Бурда.