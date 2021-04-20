Неприпустимо, коли для святкування дня народження люди нехтують правилами – Степанов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав українців не нехтувати карантинними обмеженнями для відзначення свят. Про це він сказав на брифінгу 20 квітня.

Голова МОЗ назвав регіони, в яких найскладніша ситуація із завантаженістю лікарень для хворих на COVID-19: це Київ – 75%, Київська область – 70%, Одеська (73%), Сумська (69,5%) області. Хоча, за його словами, Україна «пройшла пік» захворюваності, він вказав на неприйнятність порушення карантину.

«Мені здається, що ми всі повинні, незважаючи на свій статус і те, де ми працюємо, дотримуватися цих правил заради нашого здоров’я і життя. Я вважаю, що повністю неприпустимо, коли заради, я не знаю, святкування дня народження люди нехтують цими правилами, коли підпільно починають працювати ресторани або інші заклади саме для того, щоб зробити собі приємно», – заявив він.

Степанов звернувся до «людей, які замислюються це робити або роблять», нагадавши, що масові зібрання можуть призвести до захворювання присутність і наразити їхнє здоров’я і життя на небезпеку.

«Просто задумайтеся про це, коли в майбутньому будете планувати такі речі. Ковід не обирає за соціальним статусом, або ти політик, або водій, наприклад. Для ковіду немає жодної різниці, він абсолютно однаково вражає кожен організм. Тому не нехтуйте цими правилами», – закликав міністр.

Він не назвав конкретних прикладів таких порушень.

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Напередодні проєкт журналістських розслідувань«Схеми» оприлюднив докази того, що заступник голови фракції «Слуга народу» Микола Тищенко 18 квітня влаштував закриту вечірку у Fairmont Grand Hotel Kyiv на честь дня народження своєї дружини, попри суворі карантинні обмеження, які діють у столиці у зв’язку з перебуванням міста у «червоній зоні» епідемічної небезпеки.

Поліція Києва відкрила провадження через порушення карантинних норм, хоча не назвала імені народного депутата. У народного депутата відмовилися коментувати цю ситуацію.