МОЗ: понад 16 тисяч нових випадків COVID-19 виявили в Україні, найбільше – в Києві

В Україні за останню добу виявили 16 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 663 дитини і 319 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Протягом минулої доби, за його даними, шпиталізували 3 904 людей, одужали – понад 18,8 тисячі. 470 людей померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 673), Харківській (1 333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.

За добу здійснили 101 981 тестування, зокрема методом ПЛР – 46 516, методом ІФА – 17 644, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 37 821.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 1 990 353 людей, 41 266 – померли.