«Розслаблятися зарано» – Кличко прокоментував ситуацію з COVID-19 у Києві

Кількість нових випадків інфікування коронавірусом у Києві трохи зменшилася, але смертність залишається високою. Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

«Минулої доби в місті виявили 965 інфікованих. Померли 40 людей – 17 жінок та 23 чоловіка. Усього за період пандемії в столиці 4297 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 187 196», – заявив Кличко.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 287, Деснянському – 128, Дніпровському районі – 96 випадків.

«Фахівці зазначають, що запроваджені містом обмеження дають результати. У нас почала знижуватися кількість нових випадків захворювання. А також – не набагато, але зменшилась кількість хворих, які потребують госпіталізації. Але лікарі наголошують, що більшість пацієнтів, які потрапляють до лікарень, – у важкому стані. Тому розслаблятися зарано. І я закликаю всіх мешканців столиці – дотримуйтесь елементарних правил. Максимально обмежуйте контакти, носіть маски, користуйтеся антисептиками. Бо вірус підступний і треба берегтися!» – наголосив мер.

В Україні за останню добу виявили 12 162 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, шпиталізували 4 411 людей, 429 людей померли. Одужали – 14 72.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 1 974 118 людей, померли – 40 796.