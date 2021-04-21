В Україні виявили понад 12 тисяч нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні за останню добу виявили 12 162 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 532 дитини і 326 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, минулої доби шпиталізували 4 411 людей, 429 людей померли. Одужали – 14 720.

Протягом доби провели 109 007 тестувань, зокрема методом ПЛР – 46 746, методом ІФА – 17 235, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 45 026, повідомили у МОЗ.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (965), Харківській (938), Київській (881), Запорізькій (845) та Дніпропетровській (771) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 1 974 118 людей, померли – 40 796.