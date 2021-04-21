В Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca, виготовлену в Південній Кореї – Степанов

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов 20 квітня підписав указ про реєстрацію вакцини AstraZeneca, виготовленої в Південній Кореї.

«Це той препарат, який приїде до нас у рамках ініціативи COVAX. Ми очікуємо 367 тисяч доз уже в четвер, 22 квітня. Частину партії залишимо для щеплення другою дозою тих громадян, яких вже вакцинували CoviShield, решту – для першого щеплення», – написав Степанов у фейсбуці.

Міністр наголосив, що вакцини AstraZeneca і CoviShield є ідентичними.

Степанов також заявляв, що доступ до вакцинації від COVID-19 в Україні покращиться у травні.

Міністр нагадав, що на сьогодні в Україні від COVID-19 вакцинують трьома вакцинами: AstraZeneca/Covishield, CoronaVac від китайської компанії Sinovac, а також розпочали щеплення вакцинами Pfizer – перші 117 тисяч доз прибули в Україну за міжнародною ініціативою COVAX.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 1 961 956 людей, 40 367 – померли.