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21 квітня 2021, Київ 10:35
Новини | Коронавірус

Минулої доби вакциновано понад 15 тисяч людей, найбільше – у Києві

Найбільшу кількість щеплень за 20 квітня зробили у Києві – 1650

За минулу добу, 20 квітня, в Україні від коронавірусу було щеплено 15 042 людини, всі – першою дозою вакцини. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

«Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 477 836 щеплень. Вакциновано – 477 833 особи, з них отримали першу дозу – 477 831 людина, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 5 осіб (із них 2 осіб отримали першу дозу закордоном), – мовиться у повідомленні.

Вакцинацію проводили 269 мобільних бригад з імунізації та 462 пунктів щеплень.

Найбільшу кількість щеплень за 20 квітня зробили у Києві – 1650, так само як і за весь період вакцинації – 45 219.

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В Україні за останню добу виявили 12 162 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, шпиталізували 4 411 людей, 429 людей померли. Одужали – 14 72.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 1 974 118 людей, померли – 40 796.

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