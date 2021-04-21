Минулої доби вакциновано понад 15 тисяч людей, найбільше – у Києві

За минулу добу, 20 квітня, в Україні від коронавірусу було щеплено 15 042 людини, всі – першою дозою вакцини. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

«Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 477 836 щеплень. Вакциновано – 477 833 особи, з них отримали першу дозу – 477 831 людина, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 5 осіб (із них 2 осіб отримали першу дозу закордоном), – мовиться у повідомленні.

Вакцинацію проводили 269 мобільних бригад з імунізації та 462 пунктів щеплень.

Найбільшу кількість щеплень за 20 квітня зробили у Києві – 1650, так само як і за весь період вакцинації – 45 219.

В Україні за останню добу виявили 12 162 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, шпиталізували 4 411 людей, 429 людей померли. Одужали – 14 72.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 1 974 118 людей, померли – 40 796.