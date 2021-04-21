Чернівецька область з 22 квітня більше не в «червоній зоні» – Немчінов

У перебігу позачергового засідання Державної комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 21 квітня було вирішено, що з наступної доби Чернівецька область виходить із «червоної зони» епіднебезпеки, пов’язаної з поширенням COVID-19, повідомив у Telegram міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

«За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 годин 00 хвилин 22 квітня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернівецької області, та застосувати на території Чернівецької області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки», – повідомив Немчінов.

Напередодні Міністерство охорони здоров’я анонсувало, що Буковина невдовзі вийде з «червоної» зони карантинних обмежень через значне зниження епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Чернівецька область – третя, після Івано-Франківської та Закарпатської, яка за останній період покинула «червону» зону.

У МОЗ заявляли про «стабільне покращення» епідситуації і у Львівській області.

Наразі до «червоної» зони входять Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська області, а також Буковина – до кінця поточної доби.