До Великодніх свят ціни на продукти залишатимуться стабільними – Мінекономіки

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України повідомило про відсутність підстав для здорожчання продуктів харчування, зокрема до Великодніх свят.

У відомстві зазначили, що за підсумками недавньої зустрічі з представниками торгових мереж і профільних асоціацій була озвучена оцінка про те, що «до Великодніх свят цінова ситуація на продукти залишатиметься стабільною».

«За даними оперативного моніторингу Держстату споживчих цін на соціально значущі товари, спостерігається стабілізація цінової ситуації – ріст цін зупинився і підстав для подальшого зростання не вбачається. Також за останній тиждень зафіксовано зниження вартості деяких соціальних продуктів, зокрема, деяких видів хліба, круп, масла вершкового, яєць, цибулі, моркви та картоплі», – повідомили у Мінекономіки.

У відомстві з посиланням на Союз птахівників України вказують, що також у найближчий місяць збільшення цін на яйця та м’ясо птиці не передбачається. Представники «Укрцукру» також наголосили, що немає передумов для зростання ціни на цукор, додали в Мінекономіки.

Великдень у християн східного обряду цьогоріч припадає на 2 травня.