У Києві з 1 травня без перепусток запрацює транспорт, діти повернуться до шкіл і дитсадків 5 травня

З 1 травня у Києві послаблюють карантинні обмеження. Про таке рішення комісії з надзвичайних ситуацій повідомив мер столиці Віталій Кличко. Це рішення має затвердити Державна комісія з надзвичайних ситуацій, переглянувши рівень епідеміологічної небезпеки.

З 1 травня доступним для всіх пасажирів, а не лише власників спецперепусток стане наземний громадський транспорт та метро. Відновлять роботу ринки й торговельні заклади.

З 5 травня, після завершення тривалих вихідних, відновиться освітній процес у дошкільних, середніх та вищих навчальних закладах.

Чинний локдаун у Києві розпочався понад місяць тому, 20 березня, коли припинили працювати торговельні центри, ресторани, музеї та кінотеатри. Згодом обмеження посилилися, а з 5 квітня в столиці доступ до громадського транспорту був дозволений лише за перепустками, закрилися школи та дитячі садки.