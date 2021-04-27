Локдаун у Туреччині туристів не стосується – уряд країни й експерти

Туреччина, найпопулярніша туристична країна серед українців, запроваджує жорсткий локдаун з 29 квітня, заявив президент цієї країни Реджеп Ердоган. Втім, нові суворі обмеження не стосуються туристів, про це йдеться в офіційному роз'ясненні МВС країни. Це підтверджують і українські туроператори. Вони наголошують, що українські туристи зможуть переміщатися за межами готелів, гуляти по історичних пам'ятках та навіть їздити між регіонами – достатньо мати з собою документи. При цьому, на думку представників туристичної галузі, в популярних локаціях не буде звичних натовпів, тому поїздка до Туреччини в локдаун має свої переваги.

Із 29 квітня до 17 травня в Туреччині запроваджується повний локдаун через погіршення епідеміологічної ситуації. Про це повідомляє інформаційна агенція Anadolu з посиланням на телезвернення президента Туреччини Реджепа Ердогана.

«Ми переходимо до повного закриття з 19:00 у четвер, 29 квітня, до 5:00 понеділка, 17 травня», – уточнив Ердоган.

Він закликав населення суворо дотримуватися правил, щоб ситуацію вдалося взяти під контроль.

Ми повинні швидко скоротити кількість випадків зараження, інакше ми стикнемося з наслідками у всіх сферах

«Ми повинні швидко скоротити кількість випадків зараження до менш ніж 5 тисяч. Інакше ми стикнемося з наслідками у всіх сферах, від туризму до торгівлі й освіти», – наголосив президент Туреччини.

Міжміські поїздки будуть можливі лише за наявності дозволу (зокрема – туристичного HES-коду, який видають усім іноземним мандрівникам), а міжміський транспорт працюватиме з 50-відсотковим завантаженням.

Всі суб’єкти господарювання припиняють свою діяльність, за винятком організацій, які не підпадають під дію відповідної директиви міністерства внутрішніх справ. Зокрема, працюватимуть аеропорти, готелі та інші місця розміщення для іноземців, продуктові крамниці, крамнички сувенірів та ТРЦ, популярні серед туристів.

Туреччина вийшла на шосте місце у світі за поширенням коронавірусу. При цьому загальна смертність від COVID-19 у цій державі є меншою, ніж в Україні, попри те, що чисельність населення в Туреччині удвічі більша , ніж в Україні. Такі дані наводить Інститут Джонса Гопкінса (США).

Уряд Туреччини, турфірми та дипломати: локдаун – не для туристів

Після заяви Реджепа Ердогана про новий жорсткий локдаун з'явилася директива МВС Туреччини з поясненнями, як діятиме карантин та кого він стосується.

У цьому документі не сказано про те, що нові обмеження (зокрема, обмеження пересування по країні) поширюються на іноземних туристів.

Більше того, окремий пункт 1.7 директиви МВС Туреччини уточнює, що під карантинні обмеження не підпадають іноземці, які прибули до країни з туристичною метою та не отримували дозволу на довгострокове проживання в цій країні.

Це підтвердила в розмові з Радіо Свобода гід компанії «Феєрія Мандрів» і автор турів до Туреччини Поліна Андрієнко, яка вивчила директиву МВС Туреччини про локдаун і переклала її з турецької мови.

Для туристів не діють ніякі нові обмеження

«Для туристів, які приїжджають, зокрема і з України – не діють ніякі обмеження (які запроваджує новий локдаун). Вони поширюються на громадян Туреччини і осіб, прирівняних до них. Зокрема, це іноземці, які отримали дозвіл на довгострокове перебування в Туреччині. Про це йдеться на сайті МВС Туреччини в окремому роз'ясненні про локдаун із 29 квітня по 17 травня», – пояснює представниця турфірми «Феєрія мандрів» та експертка з подорожей Туреччиною.

Зазвичай до Туреччини приїжджає приблизно півтора мільйони українських туристів на рік: це найпопулярніший туристичний напрямок для українців, свідчить статистика туроператорів.

У «коронавірусний» 2020 рік ця кількість дещо зменшилася, однак Туреччина мінімізувала карантинні обмеження, і завдяки цьому її відвідали більш ніж мільйон українців.

Автор цієї публікації також відвідав Туреччину на початку 2021 року і переконався, що чинні правила для іноземців практично не обмежують активність мандрівників.

Активність українських туристів зазвичай починається на травневі свята. Проте через локдаун у Туреччині скасовувати подорож не варто: для українських туристів нічого не зміниться. Про це заявив посол України в Туреччині Андрій Сибіга, за підсумки робочої групи з питань прав і безпеки туристів.

Карантин не стосуватиметься українських туристів, які зможуть без обмеження пересуватися між містами, відвідувати музеї та інші туристичні об’єкти Туреччини

«Міністр культури та туризму Мехмет Нурі Ерсой повідомив, що карантин, який триватиме з 19:00 29 квітня до 05:00 17 травня, не стосуватиметься українських туристів, які зможуть без обмеження пересуватися між містами без скупчення людей, відвідувати історичні музеї та інші туристичні об’єкти Туреччини. У країні запроваджено сертифікацію безпечного туризму, яка перевіряється низкою установ міністерства внутрішніх справ та міністерства культури та туризму. Міністр також зазначив, що найближчим часом планується завершення вакцинації персоналу туристичної сфери, що зробить безпечний відпочинок більш контрольованим», - повідомляє український дипломат за підсумками зустрічі з турецькими урядовцями.

Водночас, визнає він, додаткові деталі про локдаун та про можливості для українських туристів з'являться найближчим часом.

Що зміниться для українців у Туреччині

Готелі: чи зачинять туристів усередині?

Готелі, а також ресторани, басейни та всі заклади продовжують працювати попри локдаун. На побут готелів також не поширюються комендантська година, для туристів маски у готелях не є обов'язковими, якщо сам готель окремо не обумовив цього. Водночас, попри побоювання українців у соцмережах, іноземним туристам дозволяють вільно залишати готелі, гуляти та їздити найближчими містами та громадським транспортом.

При цьому Поліна Андрієнко, експертка з подорожей Туреччиною, закликає мандрівників завжди мати з собою за межами готелів такі документи: закордонний паспорт, зворотний квиток, туристичний ваучер та HES-код (персональний код мандрівника у Туреччині).

«Якщо ви вийдете з готелю, наприклад, в період комендантської години й зустрінете поліцію, то патруль просто перевірить у вас ці документи», – пояснює експертка.

Пляжі

Пляжі, як готельні, так і громадські, доступні для іноземних туристів без обмежень. Загалом перебування туристів на середземноморському узбережжі не зміниться у порівнянні з 2020 роком – про це говорять МВС Туреччини, міністерство культури та туризму країни, українські дипломати та туроператори.

Транспорт

Громадський транспорт працюватиме із заповненням не більше від 50% місць. Іноземні туристи матимуть доступ до міського транспорту, а також до міжміського – за умови наявності дозволу.

Директор компанії «Оріон Інтур» Юрій Дереш зауважує, що варто почекати додаткових роз'яснень від турецького уряду, за яких умов українські туристи зможуть вільно їздити між містами.

Зі свого боку, Поліна Андрієнко посилається на директиву МВС Туреччини про локдаун та її пункт 1.7 про те, що нові обмеження не стосуються іноземних туристів:

«Турист може пересуватися між містами і регіонами на всьому транспорті, який працює. А також – орендувати авто. Але варто мати з собою ваучер, HES-код і закордонний паспорт».

Крамниці, музеї, сувеніри, ресторани

Більшість крамниць у Туреччині, зокрема і сувенірні ятки, а також ринки, працюватимуть з 10-ї години ранку до 17:00 години дня, за винятком неділі. Для того, щоб зробити покупки у непродовольчій крамниці або в ТРЦ, потрібно буде надати на вході HES-код. Ресторани працюватимуть за таким самим графіком – але лише на виніс. У звичайному режимі працюватимуть ресторани та кафе при готелях.

«Якщо мандрівник планував прилетіти до Стамбула та погуляти вздовж Босфору, подивитися на парки та на архітектуру – то для нього нічого не зміниться. Якщо ж він хотів відвідати певні ресторани – то вони працюватимуть лише на виніс», попереджає Поліна Андрієнко («Феєрія мандрів»).

Що ж до музеїв, то, найімовірніше, працюватимуть усі ті, які розташовані просто неба, обмеження стосуватимуться перебування всередині приміщень, зауважують туроператори.

Один із них, Юрій Дереш, пропонує дочекатися пояснень уряду Туреччини щодо музеїв та екскурсій.

«Песимістичний сценарій – це відкриті музеї просто неба і можливість екскурсій у регіоні перебування. Оптимістичний – це робота більшості туристичних локацій і можливість екскурсій між регіонами», – сподівається очільник турфірми «Оріон-Інтур».

Поліна Андрієнко, зі свого боку, прогнозує, що найближчим часом з'являться пояснення уряду Туреччини про те, як діятимуть обмеження в окремих локаціях на кшталт Каппадокії, чи можна буде політати на повітряних кулях тощо.

Тим часом Мехмет Нурі Ерсой вже зауважив, що уряд дозволяє роботу музеїв у Стамбулі – з дотриманням протиепідемічних заходів.

Лікійська стежка

Карантинні обмеження не стосуються піших подорожей Лікійською стежкою, одним із найпопулярніших пішохідних маршрутів світу, кажуть туроператори, опитані Радіо Свобода.

За їхніми словами, це подорож просто неба, відтак ризики заразитися є мінімальними. Окрім того, піші мандрівники підпадають під пункт 1.7 турецької директиви про локдаун, отже, на них не поширюються карантинні обмеження.

Водночас мандрівники Лікійкою мають також отримати HES-код, це можна зробити до поїздки самостійно, або заручитися допомогою готелю, якщо мандрівники бронюватимуть його на маршруті, уточнюють туроператори.

Маска – антисептик – дистанція

Водночас для українських туристів діятимуть правила, які Туреччина запровадила ще торік. Зокрема, це обов'язкове носіння маски або респіратора за межами готелів, використання антисептиків і дотримання соціальної дистанції. А також туристи повинні мати при перетині кордону негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого не раніше, ніж за 72 години до вильоту, англійською (чи турецькою) мовою.

Втім, для туристів, які залишилися в країні на кілька місяців (отримали для цього дозвіл на проживання), або купили в Туреччині житло – підпадають під всі обмеження жорсткого локдауну, який країна запроваджує з 29 червня.

Туризм під час локдауну: є і переваги

В умовах локдауну, а також через відсутність росіян на турецьких курортах ціни на подорожі дещо знизилися, однак цей ефект триватиме приблизно до початку червня, прогнозує Юрій Дереш.

«Поїздки, заброньовані до червня поліпшує те, що російських туристів у Туреччині досі немає. Готелі виставляють на період до 1 червня дещо менші ціни, ніж планували. Але якщо далі в них не буде нормального завантаження – ціну трохи піднімуть, щоб зберегти рентабельність на піку курортного сезону», – уточнює Юрій Дереш.

Ніколи не було кращого часу для відвідування Туреччини, ніж зараз

Поліна Андрієнко, тим часом, розповідає про те, що популярні туристичні місця стали малолюдними (через відсутність на них місцевих мешканців), а відтак українські туристи можуть побачити Туреччину зовсім інакшою, ніж зазвичай.

«Наші останні поїздки показали: ніколи не було кращого часу для відвідування Туреччини, ніж зараз. Можна побачити найцікавіші місця країни без черг і натовпу», – зазначає вона.

Водночас, найкраще, на її думку, в умовах локдауну почуватимуться саме організовані туристи, оскільки матимуть транспорт для всіх своїх переїздів та гідів, які знають мову і орієнтуються в ситуації.

Скільки українців їздить до Туреччини?

До пандемії рік від року потік українських туристів зростав.

2015 рік – у Туреччині побувало понад 800 тисяч українських туристів, такими є підрахунки турецького уряду.

2016 рік – 1 мільйон 250 тисяч туристів з України.

2017 рік – ця цифра зросла до 1 мільйона 284 тисяч осіб.

2018 рік – 1 мільйон 386 тисяч.

2019 рік – Туреччину відвідали 1 мільйон 547 тисяч туристів з України.

2020 рік – показник зменшився через пандемію: до Туреччини приїхало близько мільйона українців, такі дані наводить міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

За даними Інституту Джонса Гопкінса (США), Туреччина перебуває на шостому місці у світі за числом виявлених випадків COVID-19 – понад 4 мільйони 667 тисяч випадків), поступаючись лише США, Індії, Бразилії, Франції та Росії. Водночас за числом зареєстрованих смертей від коронавірусної інфекції Туреччина поступається Україні – 38 711 випадків проти 42 950 (дані МОЗ України).