Албанія збудує другий міжнародний аеропорт, щоб сприяти туризму

Влада Албанії схвалила будівництво другого міжнародного аеропорту – таким чином балканська держава сподівається сприяти туризму та економічному розвитку.

«Аеропорти приносять робочі місця та розвиток», – заявив прем’єр-міністр Еді Рама 5 березня.

Аеропорт вартістю 125 мільйонів доларів буде побудований біля південно-західного міста Вльора, забезпечуючи гостям легкий доступ до узбережжя Адріатичного моря в Албанії.

Міністерство інфраструктури та енергетики заявило, що консорціум, очолюваний швейцарською компанією Mabco Construction, оплатить витрати на будівництво аеропорту та отримає 35-річну концесію на його експлуатацію.

Компанією керує косовський бізнесмен і колишній міністр Бехгет Пацоллі.

Екологи виступають проти будівництва аеропорту, заявляючи, що це загрожуватиме охоронюваній водно-болотній та прибережній зонам.

Туризм в Албанії, одній із найбідніших країн Європи, зростав упродовж останніх років, і до пандемії ця галузь становила 8,5% економіки. Число іноземних туристів удвічі збільшилося між 2013 і 2019 роками до 6,4 мільйона на рік.

Зараз Албанія має лише один міжнародний аеропорт – поблизу столиці Тирани.