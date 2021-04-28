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28 квітня 2021, Київ 22:12
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В Євросоюзі буксує проєкт з видачі єдиних «ковідних паспортів»

В Євросоюзі буксує проєкт з видачі єдиних «ковідних паспортів»
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В Євросоюзі буксує проєкт з видачі єдиних «ковідних паспортів»

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Всі 27 країн Євросоюзу повинні ввести єдиний формат «ковідних паспортів», використання власних сертифікатів може призвести до плутанини і появи підробок. Про це заявив єврокомісар з юридичних питань Дідьє Рейндерс.

Брюссель наполягає на введенні в усіх 27 країнах єдиного цифрового сертифікату, щоб туристи могли вільно подорожувати. Але реалізація проєкту буксує: не вирішено питання з фінансуванням, як буде забезпечуватися конфіденційність даних, незрозуміла і низка інших технічних та медичних аспектів. (Bідео Reuters)

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