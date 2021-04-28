В Євросоюзі буксує проєкт з видачі єдиних «ковідних паспортів»

Брюссель наполягає на введенні в усіх 27 країнах єдиного цифрового сертифікату, щоб туристи могли вільно подорожувати. Але реалізація проєкту буксує: не вирішено питання з фінансуванням, як буде забезпечуватися конфіденційність даних, незрозуміла і низка інших технічних та медичних аспектів. (Bідео Reuters)