Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
17 квітня 2021, Київ 22:07
Фотогалереї

У Британії попрощалися з принцом Філіпом – фотогалерея

У суботу, 17 квітня, члени королівської родини Великої Британії попрощалися з чоловіком королеви Єлизавети ІІ, принцом Філіпом, герцогом Единбурзьким. Церемонія, на якій були присутні лише найближчі члени родини та троє родичів Філіпа з німецьких монарших сімей, проходила у каплиці Святого Георга у Віндзорі. На прохання самого Філіпа, який волів, щоб церемонія була скромнішою, його труну не виставляли для публічного прощання. Уздовж дороги, якою провезли тіло принца до Каплиці, вишикувалися службовці королівського флоту, морської піхоти, ВПС та інші військові. Труна принца була накрита його особистим штандартом, де зібрано елементи, що символізували різні сторони його життя: від народження у королівській родині Греції до британських титулів. Зверху на труну поклали його шаблю та флотський кашкет.​ За труною йшли члени королівської родини, зокрема його діти – принци Чарльз, Ендрю, Едвард та принцеса Анна, та онуки – принци Вільям і Гаррі. До них приєдналися син принцеси Анни Пітер Філіпс та її чоловік, віцеадмірал Тім Лоуренс, граф Сноудон. Королева прибула до каплиці Святого Георга окремо. Службу проводив архієпископ Кентерберійський. Присутні на ній були лише члени королівської родини та особистий секретар герцога Единбурзького. Тіло принца Філіпа поховають у королівській усипальниці. Принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років після 73 років шлюбу з королевою Великої Британії Єлизаветою II.​
Дівчина у масці із зображенням британського принца Філіпа в день його поховання у Віндзорі, неподалік Лондона. Велика Британія, 17 квітня 2021 року
1 Дівчина у масці із зображенням британського принца Філіпа в день його поховання у Віндзорі, неподалік Лондона. Велика Британія, 17 квітня 2021 року
Офіцери Її Величності загону королівської кінної артилерії прибули, щоб віддати честь британському принцу Філіпу у день його похорону у Віндзорі, Велика Британія, 17 квітня 2021 року
2 Офіцери Її Величності загону королівської кінної артилерії прибули, щоб віддати честь британському принцу Філіпу у день його похорону у Віндзорі, Велика Британія, 17 квітня 2021 року
За труною йшли члени королівської родини, зокрема його діти &ndash; принци Чарльз, Ендрю, Едвард та принцеса Анна, та онуки &ndash; принци Вільям і Гаррі
3 За труною йшли члени королівської родини, зокрема його діти – принци Чарльз, Ендрю, Едвард та принцеса Анна, та онуки – принци Вільям і Гаррі
Територія Віндзорського замку неподалік Лондона, де в каплиці Святого Георга проходила церемонія поховання британського принца Філіпа. Велика Британія, 17 квітня 20201 року
4 Територія Віндзорського замку неподалік Лондона, де в каплиці Святого Георга проходила церемонія поховання британського принца Філіпа. Велика Британія, 17 квітня 20201 року
Військові вшановують пам&#39;ять британського принца Філіпа,&nbsp;чоловіка королеви Єлизавети II, хвилиною мовчання. Віндзор, Велика Британія, 17 квітня 2021 року
5 Військові вшановують пам'ять британського принца Філіпа, чоловіка королеви Єлизавети II, хвилиною мовчання. Віндзор, Велика Британія, 17 квітня 2021 року
Зверху на труну принца поклали його шаблю та флотський кашкет. За труною йде донька британського принца Філіпа &ndash; принцеса Анна
6 Зверху на труну принца поклали його шаблю та флотський кашкет. За труною йде донька британського принца Філіпа – принцеса Анна
Королева Великої Британії Єлизавета II, дружина покійного британського принца Філіпа, прибула на територію Віндзорського замку, де в каплиці Святого Георга відбувалася церемонія поховання принца Філіпа. Віндзор, Велика Британія, 17 квітня 20201 року
7 Королева Великої Британії Єлизавета II, дружина покійного британського принца Філіпа, прибула на територію Віндзорського замку, де в каплиці Святого Георга відбувалася церемонія поховання принца Філіпа. Віндзор, Велика Британія, 17 квітня 20201 року
Труна з тілом британського принца Філіпа на території Віндзорського замку, 17 квітня 2021 року
8 Труна з тілом британського принца Філіпа на території Віндзорського замку, 17 квітня 2021 року
Охоронці проходять повз каплицю Святого Георга на території Віндзорського замку, де відбувалася церемонія поховання британського принца Філіпа. Віндзор, неподалік Лондона, Велика Британія, 17 квітня 2021 року
9 Охоронці проходять повз каплицю Святого Георга на території Віндзорського замку, де відбувалася церемонія поховання британського принца Філіпа. Віндзор, неподалік Лондона, Велика Британія, 17 квітня 2021 року
Члени королівської родини (ліворуч спереду): діти британського принца Філіпа &ndash; принц Чарльз, принцеса Анна, принц Ендрю, принц Едвард, онук принц Вільям, син принцеси Анни Пітер Філіпс, онук принц&nbsp;Гаррі, чоловік принцеси Анни віцеадмірал Тім Лоуренс, граф Сноудон у день поховання британського принца Філіпа. Віндзор, Велика Британія 17 квітня 2021 року
10 Члени королівської родини (ліворуч спереду): діти британського принца Філіпа – принц Чарльз, принцеса Анна, принц Ендрю, принц Едвард, онук принц Вільям, син принцеси Анни Пітер Філіпс, онук принц Гаррі, чоловік принцеси Анни віцеадмірал Тім Лоуренс, граф Сноудон у день поховання британського принца Філіпа. Віндзор, Велика Британія 17 квітня 2021 року
Члени військового оркестру з інструментами біля каплиці Святого Георга під час похорону британського принца Філіпа, чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети II. Віндзор, Велика Британія, 17 квітня 2021 року
11 Члени військового оркестру з інструментами біля каплиці Святого Георга під час похорону британського принца Філіпа, чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети II. Віндзор, Велика Британія, 17 квітня 2021 року
Архієпископ Кентерберійський та принц Ендрю під час похорону британського принца Філіпа, який помер 9 квітня у віці 99 років. Каплиця Святого Георга, Віндзорський замок, Велика Британія, 17 квітня 2021 року
12 Архієпископ Кентерберійський та принц Ендрю під час похорону британського принца Філіпа, який помер 9 квітня у віці 99 років. Каплиця Святого Георга, Віндзорський замок, Велика Британія, 17 квітня 2021 року

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG