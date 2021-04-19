Турист із тазиком води: що чекає на росіян під час літнього відпочинку в Криму

(Рубрика «Точка зору»)

Геннадій Кравченко

У зв'язку з закриттям урядом Росії прямого авіасполучення з Туреччиною, у Криму чекають на рекордну кількість російських туристів. При цьому півострів відчуває найжорстокіші проблеми з водопостачанням, багато, зокрема й курортні населені пункти, отримують воду за графіком. Що чекає відпочивальників у Криму?​

Ситуація з водопостачанням Ялти складна й води поки недостатньо для того, щоб подавати воду цілодобово, розповіла днями голова адміністрації міста Яніна Павленко.

До сезону ми готуємося, зокрема, тому й було ухвалене рішення обмежити подачу води за годинами

«На поточний момент у водосховищах, які постачають Велику Ялту, накопичено вже понад 10 мільйонів кубометрів. Повний обсяг, який нам потрібний для цілодобової подачі ‒ 21 мільйон. Ситуація складна, але не критична. До сезону ми готуємося, зокрема, тому й було ухвалене рішення обмежити подачу води за годинами», ‒ зазначила вона.

За словами Павленко, наразі місто на добу витрачає близько 45 тисяч кубометрів, щоб подавати воду шість годин на день. У режимі цілодобового водопостачання Ялта споживає близько 80 тисяч кубометрів. Але в курортний сезон споживання води збільшується до 120 тисяч кубометрів на добу.

А ось з цього моменту, як то кажуть, детальніше.

Сезон-2020: все для туристів​

Лихоманити Крим з водою почало торік ‒ позначилася безсніжна зима, та й осінь 2019 року минула практично без дощів. Притоку у водосховища було мало й уже навесні 2020 року російська влада Криму стала звертатися до жителів півострова із закликами економити воду.

У Криму до води економно треба буде ставитися завжди

Так, торік у березні глава Криму Сергій Аксенов говорив: «У Криму до води економно треба буде ставитися завжди. З урахуванням того, що Північно-Кримського каналу немає, про це треба пам'ятати». І додав, що про обмеження подачі води не йдеться.

Якраз у цей час пандемія коронавірусу докотилася до Росії й, трохи пізніше, до Криму. Кордони були закриті й десятки мільйонів російських туристів були поставлені перед вибором: де провести літні відпустки?

Уже на початку літа багато коронавірусних обмежень на півострові були скасовані й у Крим масово поїхали росіяни ‒ на превелику радість туроператорів і сотень тисяч кримчан, які годуються від туризму. Приїжджі ні в чому собі не відмовляли, серед іншого й у воді з крана, адже в Росії практично немає регіонів, знайомих з проблемою вододефіциту.

Проте кримська влада про загрозу залишитися без цілющої вологи не забувала. У липні підприємство «Вода Криму» розмістило інформацію про запаси води у світі та закликало споживачів півострова до її раціонального використання. Зокрема, пропонувалося приймати «душ замість ванни», при цьому «встановити водозберігальну душову лійку», яка дає економію до 40%. А для пральної машини «встановити найекономніший режим».

Невідомо, чи прислухалися до цих рекомендацій кримчани, а ось відпочивальники, можна з упевненістю сказати, що ні. Не для того, піди, гроші чималі платили, щоб воду економити.

Сяк-так дотягнувши до кінця літа, влада Криму в першій декаді вересня оголосила проперехід з цілодобового режиму подачі води на її подачу за графіком у низці населених пунктів. І більшість кримчан так живуть і досі.

Згідно з російською статистикою, усього у 2020 році в Криму побували 6,3 мільйона туристів, тоді як у 2019-му кримська влада нарахувала 7,4 мільйона відпочивальників. Проте, як повідомляли в Російському союзі туріндустрії, Крим за підсумками минулого року став єдиним регіоном, який виявився в плюсі за прибутками від курортної галузі серед усіх суб'єктів сусідньої Росії.

Політизованій статистиці російської влади самі кримчани вірять не дуже, але визнають, що туристів було досить багато.

Туризм-2021 в умовах тотального вододефіциту​

Ще торік восени Сергій Аксенов визнавав, що графіки подачі води збережуться в населених пунктах Криму до грудня 2021 року. І минула зима тільки додала впевненості в цьому ‒ снігу знову було мало, осінні та весняні дощі теж не змогли достатньо наситити кримську землю живильною вологою. Експерти говорили й говорять, що цей рік буде навіть складнішим, ніж попередній.

Щодо курортних районів ми розуміємо, що влітку споживання води збільшиться. Це стосується й Алушти, і Ялти

На початку березня влада знову закликала курортні міста економити воду «для туристів». «Щодо курортних районів ми розуміємо, що влітку споживання води збільшиться. Це стосується й Алушти, і Ялти. Всі зони ризику мають бути ще раз оцінені. У першу чергу, це стосується узбережжя... нам необхідно підготуватися, щоб ніде зриву курортного сезону не було», ‒ повідомив російський глава Криму.

Через тиждень Аксенов доручив розробити детальний план забезпечення водою міст та селищ у період курортного сезону в умовах вододефіциту. При цьому він закликав враховувати, найгірший сценарій.

Повністю визначаємо графік роботи в найгіршій ситуації усіх установ постачання населення в курортний сезон

«Повністю визначаємо графік роботи в найгіршій ситуації усіх установ постачання населення в курортний сезон. Ми з вами розуміємо, відбирання води збільшиться. Сьогодні має бути проста математична модель, виходячи з найгіршої ситуації, ми її розуміємо, графік подачі води буде неприємним. Але, тим не менше, він нам має дозволити провести курортний сезон і дати людям можливість заробити. Готуємося до найгіршої ситуації», ‒ сказав він на засіданні оперативного штабу з проблем водопостачання.

І тривожитися, дійсно, є чого. Водосховища в Криму, багато з яких взимку досягли позначки «мертвого об'єму», починають використовувати не як основні джерела водопостачання, а як резервні. Синоптики пророкують не особливо дощову весну й посушливе літо.

Так, науковий керівник Гідрометцентру Росії Роман Вільфанд говорить про загрозу літньої посухи на півострові через дефіцит води у ґрунті. А кліматолог, доцент агротехнологічної академії Кримського федерального університету (КФУ) ім. Вернадського Володимир Рябов вважає, що поточний рік у Криму буде посушливим, розраховувати на опади й наповнення водосховищ не варто.

Ми маємо провести курортний сезон, нехай і з погодинним графіком подачі води, але без підвозу водовозкою

І прогнози, схоже, збуваються. Наприкінці березня в російській адміністрації Алушти визнали, що допускають посилення графіка подачі води населенню. «При дотриманні наявного графіка води вистачить до кінця червня. Голова адміністрації Алушти Галина Огнєва повідомила, що графік подачі води споживачам доведеться посилювати», ‒ йдеться в повідомленні адміністрації.

«Ми маємо провести курортний сезон, нехай і з погодинним графіком подачі води, але без підвозу водовозкою», ‒ цитує Огнєву пресслужба.

Джекпот чи програш?​

І тут несподівано трапився джекпот ‒ випала максимальна виграшна комбінація. В усякому разі, так думає російська влада Криму. Сталося це після того, як Туреччина була закрита на в'їзд для російських туристів у зв'язку зростанням кількості хворих на коронавірус. Прямого авіасполучення з Росією не буде з 15 квітня до 1 червня.

Закриття Туреччини ‒ шанс для кримського турбізнесу. І нам вкрай важливо підготуватися до потоку відпочивальників

«Закриття Туреччини ‒ шанс для кримського турбізнесу. І нам вкрай важливо підготуватися до потоку відпочивальників, зробити так, щоб ті, хто потрапляє до Криму, тому що не змогли потрапити до Туреччини, наступного разу вже цілеспрямовано вибирали наші курорти, а не турецькі», ‒ написав на своїй сторінці в соцмережі голова російського парламенту Криму Володимир Константинов.

Спікер упевнений, що навіть проблеми з водопостачанням не повинні стати перешкодою для приїзду туристів на півострів ‒ і це при тому, що сьогодні кримчани отримують воду за графіком.

А доцент кафедри туризму Таврійської академії Кримського федерального університету Ігор Вахрушев вважає, що після припинення прямого авіасполучення з Туреччиною Крим може стати місцем масового паломництва туристів уже у травні. Всього ж у 2021 році, на його думку, півострів відвідають до восьми мільйонів туристів.

Після закриття Туреччини багато російських туристів будуть розглядати Крим як місце для відпочинку, що може спровокувати ранній початок туристичного сезону

«Після закриття Туреччини багато російських туристів будуть розглядати Крим як місце для відпочинку, що може спровокувати ранній початок туристичного сезону, ‒ упевнений Вахрушев. ‒ І вже до кінця травня можливе високе завантаження санаторіїв і засобів розміщення, близьке до показників кінця червня 2019 року».

Зазивати туристів до Криму стали й інші офіційні особи. Наприклад, віцепрезидент Російського союзу туріндустрії Юрій Барзикін оголосив, що росіяни можуть вибрати вітчизняні курорти замість поїздки до Туреччини. «Ті, хто не може перенести тури, можуть обміняти їх на внутрішні напрямки. Можна вибрати Сочі, Анапу, Крим ‒ є місця та квитки», ‒ сказав він в інтерв'ю телеканалу RT.

Уже зараз туроператори повідомляють про зростання на 30% бронювань у Криму на травневі свята, але що чекає тут росіян, які приїхали на відпочинок? Тазик з водою біля умивальника? Чи підлаштування відпочинку під графік подачі води? Великі готелі та хостели, без сумніву, поставлять ємності для води. Але звідки її брати?

Сумніватися не доводиться тільки в одному: води для кримчан залишиться набагато менше. Для них замість джекпота ‒ запланований програш наприкінці сезону, коли туристи поїдуть, а місцеві жителі залишаться сам на сам з водною проблемою.

Геннадій Кравченко –​ кримський оглядач (ім'я та прізвище автора змінені з міркувань безпеки).

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода