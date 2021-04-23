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23 квітня 2021, Київ 20:51
Новини | Міжнародні

Болгарія повідомила про умови в’їзду іноземців під час туристичного сезону

Туристичний сезон у Болгарії стартує 1 травня

Болгарія повідомила про умови в’їзду іноземних громадян на початку туристичного сезону, що стартує 1 травня.

«У зв’язку з початком туристичного сезону в країні з 1 травня в’їзд в Болгарію буде здійснюватися за умови наявності одного з таких документів: сертифікату вакцинації; довідки, що показує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР; документа, в якому зазначено, що особа перехворіла на COVID-19 не більше як за 6 місяців до дати в’їзду в країну», – повідомило у фейсбуці посольство України у Болгарії з посиланням на тамтешню владу.

Раніше громадянам України до 30 квітня було дозволено в’їзд у Болгарію за умови наявності довідки про негативний результат тесту на COVID-19.

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