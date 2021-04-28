Коронавірус: минулої доби вакцинували майже 20 тисяч людей – МОЗ

Упродовж минулої доби, 27 квітня, від COVID-19 в Україні вакциновано 19 590 людей. Про це повідомили у МОЗ.

«558 716 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 558 714 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 9 осіб (із них дві особи отримали 1 дозу за кордоном», – мовиться у повідомленні.

Щеплення проводили 263 мобільні бригади та 667 пунктів вакцинації.

За даними МОЗ, станом на 27 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 498 890 людей.

В Україні за останню добу виявили 9 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 3 623 людей, 20 062 – одужали. 441 людина померла.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 047 838 людей, померли від COVID-19 – 43 391.